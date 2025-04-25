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Bayraktar TB3 SİHA, Kısa Pistli Gemi Testlerinde Tarih Yazdı

Bayraktar TB3 SİHA, gemiye iniş-kalkış testlerinde 4. prototipi ile yeniden başarılı oldu, dünya havacılığında bir ilki başardı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 22:18
Bayraktar TB3 SİHA, Kısa Pistli Gemi Testlerinde Tarih Yazdı

Bayraktar TB3 SİHA'da Yeni Bir Dönüm Noktası

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, gemiye iniş-kalkış testlerinde tarihinde önemli bir aşama kaydetti. 4. prototip olan Bayraktar TB3 PT-4, bu testlere katılarak bir ilke imza attı.

Kısa Pistli Gemi ile Tam Otonom Testler

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olarak öne çıkan Bayraktar TB3, başarılı bir şekilde tam otonom kalkış-iniş testlerine devam ediyor. Önceki testlerini 2024 yılının Kasım ayında Muğla Aksaz açıklarında gerçekleştirerek başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, 22 Nisan'dan itibaren yeni test faaliyetlerine adım attı.

Test Süreci ve Katılımcılar

Geçtiğimiz günlerde Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün boyunca devam eden bu testler, Bayraktar TB3'ün toplamda 24 sorti otomatik gemi kalkış-inişi gerçekleştirdiğini gösterdi.

Bayraktar TB3 PT-4, Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden havalanarak TCG Anadolu'ya iniş yaptı ve böylece gemi üzerinde ilk kez 2 milli SİHA konuşlandırılmış oldu. Sanayiciler arasında önemli bir yere sahip olan Selçuk Bayraktar, testlerin yönetiminde Baykar Proje Ekibine liderlik etti. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da gemide testleri yer kontrol istasyonlarından takip etti.

Büyük Başarı ve Gelecek Vizyonu

Bayraktar TB3 SİHA'nın toplam uçuş süresi 1030 saate ulaştı. Katlanabilen kanat yapısı ve yüksek kabiliyetleri ile dikkat çeken TB3, sınıfındaki en önde gelen insansız hava aracı olma yolunda ilerliyor.

Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneği sayesinde, Bayraktar TB3 çok uzun mesafelerden kontrol edilebilecek. Bu özellikleriyle keşif-gözetleme ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücüne önemli bir katkı yapması bekleniyor.

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün gemiye...

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün gemiye iniş-kalkış testlerine 4. prototip katıldı ve bir ilke imza atıldı.

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün gemiye...

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün gemiye iniş-kalkış testlerine 4. prototip katıldı ve bir ilke imza atıldı.

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