Bayraktar TB3 SİHA'lar, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda Rekor Kırdı

Bayraktar TB3 SİHA'lar, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda Tarihi Başarıya İmza Attı

Dünya havacılık tarihine geçen Bayraktar TB3 SİHA'lar, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Akdeniz’de seyreden TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, iki salvo halinde toplam 4 MAM-L mühimmatını kara hedeflerine tam isabetle ulaştırdı.

Tatbikatın Hazırlık Süreci

Baykar tarafından geliştirilen ve deniz aşırı operasyon yetenekleri sunan Bayraktar TB3, tatbikat öncesinde TCG Anadolu'nda titiz bir test sürecinden geçti. 22-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Saros Körfezi'nde başarıyla sortiler gerçekleştiren SİHA, 4. prototip PT-4 ile birlikte ilk kez iki milli SİHA'nın eş zamanlı göreve katılımını sağladı.

Testlerle Desteklenen Performans

Bayraktar TB3’lerin Seçkin Gözlemci Günü çerçevesindeki görevleri, TCG Anadolu üzerindeki kontrol istasyonuyla başarıyla yönetildi. Uçuşların tamamı, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmaları desteğiyle tam otonom olarak gerçekleştirildi. Bugüne kadar toplam 1080 saat havada kalan milli SİHA, 551 sorti ile önemli bir başarı sağladı.

Gelecek Faaliyetler ve İhracat Başarısı

Bayraktar TB3 SİHA'lar, başarılı görevlerinin ardından bir sonraki aşamaya geçerek Keşan’a intikal etmeye devam edecek. Baykar, 2023 yılında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olarak dikkat çekerken, 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak global ölçekteki başarısını sürdürmüştür. Tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olarak öne çıkıyor.

DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Akdeniz’de seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, kara hedeflerine yönelik 2 salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Görev boyunca Baykar proje ekibini, TCG Anadolu'da bizzat bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (fotoğrafta) yönetti.

DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Akdeniz’de seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, kara hedeflerine yönelik 2 salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Görev boyunca Baykar proje ekibini, TCG Anadolu'da bizzat bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (fotoğrafta) yönetti.