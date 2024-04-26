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Bayraktar TB3 SİHA'nın test uçuşları hız kesmiyor: Bayraktar TB3, toplam uçuş süresini 295 saate çıkardı

Milli ve özgün Bayraktar TB3 SİHA, testlerde başarıya koşuyor, Türk havacılığının geleceğini şekillendiriyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 00:24
Bayraktar TB3 SİHA'nın test uçuşları hız kesmiyor: Bayraktar TB3, toplam uçuş süresini 295 saate çıkardı

Türkiye'nin milli ve özgün teknolojilerinden biri olan Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. Son 31'inci test uçuşunu başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, toplam uçuş süresini 295 saate çıkardı.

Bayraktar TB3, Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla gerçekleştirdi. Bu sonuçlarla birlikte, milli SİHA'nın toplam uçuş saati 295 saati buldu.

Test uçuşunun 31'incisi, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bayraktar, bu başarıyı "Türk Havacılığının Altın Çağı" olarak nitelendirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirdi.

Milli SİHA, yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanıyor ve 20 Aralık 2023'teki uzun uçuş testinde 32 saat havada kalarak 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti.

Ayrıca, 26 Mart 2024'te Aselsan tarafından geliştirilen, dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ile de başarılı bir uçuş gerçekleştirmişti.

Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu da başarıyla tamamlanmıştı.

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