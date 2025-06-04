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Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde 608 çocuğa ulaşarak ihtiyaç sahiplerine 2,5 milyon TL değerinde yardımda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 12:07
Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, özellikle dar gelirli vatandaşlar için çeşitli bayram destekleri açıklanmaya devam ediyor. Son olarak, Sivas ve Yozgat’tan gelen müjdeli haberler, birçok ailenin yüzünü güldürdü.

Sivas Vakıflar Müdürlüğü'nden Dev Destek

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde toplamda 608 çocuğun bayram sevinçlerine katkıda bulundu. Proje kapsamında, 2 milyon 500 bin TL değerinde giyim kartları dağıtılarak, ihtiyaç sahibi miniklerin bayramda yeni kıyafetlerle mutlu olmaları hedefleniyor.

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Sivas ve Yozgatlı Çocuklara Müjde

Kampanya, özellikle öksüz ve yetim çocuklar başta olmak üzere, Sivas ve Yozgat’ta yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik geliştirildi. Bu girişimle, toplam 608 çocuk, kendilerine tanınan giyim kartları ile seçecekleri yeni bayram kıyafetlerini alma fırsatına sahip oldu.

Destekler Devam Edecek

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sosyal destek projelerinin yıl boyunca aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, dini ve milli bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmanın kendileri için bir görev olduğunu belirtti ve gelecekte de benzer projelerle dezavantajlı kesimlere umut aşılamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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