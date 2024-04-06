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Bayram tatilcilerinin rotası Amasra oldu: Doluluk yüzde 90’a ulaştı

Ramazan Bayramı için belirlenen 9 günlük tatil başladı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği noktalardan birisi de Amasra oldu. İlçedeki rezervasyonlar yüzde 90’a ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 12:57
Bayram tatilcilerinin rotası Amasra oldu: Doluluk yüzde 90’a ulaştı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte, yurt genelinde pek çok vatandaş tatil noktalarına akın ediyor. Çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı için Bartın’ın gözde ilçesi Amasra’yı tercih etti. Sadece 6 bin 600 kişilik nüfusa sahip olan Amasra’ya bayram süresi boyunca 500 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Bora, Ramazan Bayramı tatili öncesinde, ilçede bulunan otellerdeki rezervasyonların yüzde 90’a ulaştığını ifade etti. Bayram tatili boyunca Amasra’yı 500 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini açıklayan Bora, geçen seneki Ramazan Bayramı’nda 200 bin misafiri ağırladıklarını belirtti.

İlçede yaşanacak yoğunluk nedeniyle gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve gereken önlemlerin alındığını belirten Bora, Amasra’ya gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri İnkumu sahiline 10 ila 20 bin kişinin gelmesini beklediklerini de dile getirdi.

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