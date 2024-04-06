Bayram tatilcilerinin rotası Amasra oldu: Doluluk yüzde 90’a ulaştı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte, yurt genelinde pek çok vatandaş tatil noktalarına akın ediyor. Çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı için Bartın’ın gözde ilçesi Amasra’yı tercih etti. Sadece 6 bin 600 kişilik nüfusa sahip olan Amasra’ya bayram süresi boyunca 500 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Bora, Ramazan Bayramı tatili öncesinde, ilçede bulunan otellerdeki rezervasyonların yüzde 90’a ulaştığını ifade etti. Bayram tatili boyunca Amasra’yı 500 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini açıklayan Bora, geçen seneki Ramazan Bayramı’nda 200 bin misafiri ağırladıklarını belirtti.

İlçede yaşanacak yoğunluk nedeniyle gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve gereken önlemlerin alındığını belirten Bora, Amasra’ya gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri İnkumu sahiline 10 ila 20 bin kişinin gelmesini beklediklerini de dile getirdi.