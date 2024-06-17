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Bayramın ilk 48 saatinde acı tablo açıklandı: Trafik kazalarında 16 kişi vefat etti!

Yeni bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı’nın ilk 2 gününde trafik kazaları nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti!

Yayın Tarihi: 17.06.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 10:05
Bayramın ilk 48 saatinde acı tablo açıklandı: Trafik kazalarında 16 kişi vefat etti!

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde 16 kişinin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler aldığını kaydeden Yerlikaya, tatilin ikinci günü olan Pazar gününde 24 saatte toplam 726 trafik kazası yaşandığını açıkladı. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken 1295 kişi de yaralandı. 

Ali Yerlikaya jandarma ve emniyet ekiplerinin 48 saatlik sürede toplam 289 bin 700 araçta denetim yaptığı aktarıldı. Bu kapsamda 18 bin 889 araca hız ve radar cezası kesilirken, 17 bin 227 araçta da çeşitli işlemler yapıldı. Cumartesi ve Pazar günlerinde trafik kazaları sonucunda toplam 16 kişi vefat etti. 

Ekiplerin toplam 289 bin 700 araçta denetim yaptığını kaydeden Yerlikaya, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi yapıldığını kaydetti. Ayrıca 17 bin 227 araçta ise diğer işlemlerin yapıldığını da ekledi. Cumartesi ve Pazar günü toplam 16 kişinin vefat ettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, tüm yaralılara acil şifalar diledi. Otobüs ve araçlar emniyet kemeri takılması ikazında bulunan Yerlikayai herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti. 

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