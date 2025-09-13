Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 44 gözaltı (GÜNCELLEME 2)

Bayrampaşa Belediyesi'ne Yönelik Soruşturmada 44 Kişi Gözaltında (GÜNCELLEME 2)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye yönelik gözaltı kararı uygulanıyor.

Operasyon ve gözaltı detayları

Soruşturmada; "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yer alıyor. Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 48 zanlıdan, ilk aşamada 37 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı gibi isimlerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında adreslerinde bulunmayan 7 zanlı daha ekiplerce yakalanarak, toplam 44 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aramalar

Operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve konutların bulunduğu 72 adreste arama yapılıyor.