Bayrampaşa'da 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim ambulans için trafiği durdurdu

Bayrampaşa Altıntepsi'de 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim, ambulansın geçişini hızlandırmak için trafiği durdurdu; "Ambulanstaki kimse ölmesin" dedi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:21
Altıntepsi Mahallesi'nde örnek davranış

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde iki gün önce, sıkışan trafikte seyir halinde olan bir ambulansın geçişini hızlandırmak amacıyla yolu açan 10 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Hacı İbrahim, o anları anlattı.

Beş kardeşten ikincisi olan Ahmet, yaptığı hareketle ambulansta bulunan kişinin bir an önce hastaneye ulaşmasını istediğini belirterek, "Ben ambulansın içinde olan kim varsa ölmesin, hayatta kalsın diye trafiği kestim" dedi.

Olayı anlatan Ahmet, "Ben yürüyordum, araba geliyordu. Ben içinde doktor olan ambulansı gördüm. Ben de geçen arabaları durdurdum. Araba geçsin diye trafiği kestim. Araba geçince annemin yanına gittim" ifadelerini kullandı.

Ambulansın geçişini kolaylaştırmak için araçların önünde durduğunu söyleyen Ahmet, "Ben arabaları durdum, ambulans gitsin diye bekledim. Trafiği keserek ambulansın gidişini kolaylaştırdım. Ben ambulans gitsin diye arabaların önünde durdum. Ben 10 yaşındayım. Hayatta en sevdiğim neyse onu yaparım. Ama her şeyi yapamam. Yani yardımcı olurum. Yardımcı olmayı çok severim" şeklinde konuştu.

Oğlunun davranışıyla gurur duyduğunu söyleyen babası Muhammed Hacı İbrahim, olayın kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

