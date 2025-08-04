Bayrampaşa'da Konvoy Yaparak Trafiği Tehlikeye Soktu: 9 Sürücüye Ceza

Bayrampaşa'da, konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 9 sürücüye ceza kesildi. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerle ortaya çıktı.

Olay, 3 Ağustos tarihinde Avrupa otoyolunda yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ekipler, konvoyun oluşturduğu tehlike konusunda değerlendirme yapmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücülerin plaka bilgileri kullanılarak kimlikleri tespit edildi.

C.Ç, M.A, Ş.E, E.D, E.A, E.D.T, E.U, E.İ ve A.Ü isimli sürücüler, polis ekiplerince yakalandı. Bu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki "konvoy halinde araç kullanmak", "trafik işaretlerine ve kurallarına uymamak" ile "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, yolu kapatan araç sürücüleri E.A, E.D.T, M.A, Ş.E, E.D, E.U ve A.Ü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bayrampaşa'da konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.