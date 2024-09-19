Bayrampaşa'da Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Bayrampaşa'da Meydana Geldi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Şemsipaşa Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir marketin deposunda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Polis ve İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızlı bir şekilde polis ve itikaye ekipleri gönderildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangının büyümesini engelledi.

Alevlere Müdahale Başladı

İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kısa sürede söndürüldü.

Maddi Hasar Meydana Geldi

Yangın sonucunda depo içinde maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatmış durumda.

Bu olay, Bayrampaşa'daki işyerlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.