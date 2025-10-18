Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Bayrampaşa O3 Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafik yoğunluğuna neden oldu; araçlarda hasar oluştu, yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 21:04
Kaza Detayları

Bayrampaşa'da O3 Otoyolu'ndan Topkapı istikametine ilerlerken yaşanan zincirleme kaza, otoyolda yoğunluğa yol açtı.

Baran D. hakimiyetindeki 34 BK 5286 plakalı otomobil, Sağmalcılar Viyadüğü'nün üzerinde İsa G. yönetimindeki 34 FSS 878 plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobil, ardından Hasan D.'nin kullandığı 59 EC 602 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak üç araçta da hasar meydana geldi.

Otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

