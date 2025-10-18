Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Kaza Detayları

Bayrampaşa'da O3 Otoyolu'ndan Topkapı istikametine ilerlerken yaşanan zincirleme kaza, otoyolda yoğunluğa yol açtı.

Baran D. hakimiyetindeki 34 BK 5286 plakalı otomobil, Sağmalcılar Viyadüğü'nün üzerinde İsa G. yönetimindeki 34 FSS 878 plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobil, ardından Hasan D.'nin kullandığı 59 EC 602 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak üç araçta da hasar meydana geldi.

Otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bayrampaşa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.