Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta saat 01:00'de meydana geldi

Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir otobüs, dönüş yasağının olduğu noktadan dönüş yaptığı sırada karşı yoldan gelen 34 HN 2458 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilin yolcu koltuğundaki vatandaş araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sıkışan kişi kurtarılmaya çalışıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağ koltukta sıkışan vatandaş çıkarıldı.

Olayda yaralanan otobüs şoförü ve otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Sağ koltukta sıkışan vatandaşın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şerit olmak üzere kapattı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

