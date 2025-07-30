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Bayrampaşa'da Otoparktaki Hurda Kağıt Yüklü Kamyonet Yanarak İki Araca Zarar Verdi

Bayrampaşa'da otoparkta yanan kamyonet, park halindeki elektrikli otomobile zarar verirken itfaiye kısa sürede müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 13:04
Bayrampaşa'da Otoparktaki Hurda Kağıt Yüklü Kamyonet Yanarak İki Araca Zarar Verdi

Bayrampaşa'da Yangın Paniği

Bayrampaşa'da, Yenidoğan Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin çatı katındaki otoparkta bulunan hurda kağıt yüklü kamyonet yanarak iki araca zarar verdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay çevrede paniğe neden oldu.

Olay Anı ve Müdahale

Olay, 4 katlı iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Park halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Yangının başladığını gören diğer sürücüler, yangın nedeniyle zarar gören elektrikli otomobilin sürücüsünü uyararak durumu bildirdiler. Kamyonetin sürücüsü, yanmakta olan aracını boş bir alana çekerek yangının daha fazla yayılmasının önüne geçti.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye hemen ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda iki araçta da hasar meydana geldi

Güvenlik Sorunları ve Zarar İddiaları

Olay sonrası açıklamalarda bulunan elektrikli otomobilin sahibi Semih Boz, kamyonetin genellikle sitedeki hurdaları toplamak için park edildiğini söyledi. Boz, site içerisinde güvenliğin yeterli olmadığını belirterek, yeni aldığı aracının yanan kamyonet nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti. Bu tür olayların önlenmesi için daha iyi güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.

Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet...

Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet yandı.

Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet...

Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet yandı.

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