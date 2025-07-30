Bayrampaşa'da Otoparktaki Hurda Kağıt Yüklü Kamyonet Yanarak İki Araca Zarar Verdi

Bayrampaşa'da Yangın Paniği
Bayrampaşa'da, Yenidoğan Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin çatı katındaki otoparkta bulunan hurda kağıt yüklü kamyonet yanarak iki araca zarar verdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay çevrede paniğe neden oldu.
Olay Anı ve Müdahale
Olay, 4 katlı iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Park halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Yangının başladığını gören diğer sürücüler, yangın nedeniyle zarar gören elektrikli otomobilin sürücüsünü uyararak durumu bildirdiler. Kamyonetin sürücüsü, yanmakta olan aracını boş bir alana çekerek yangının daha fazla yayılmasının önüne geçti.
İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi
İhbar üzerine bölgeye hemen ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda iki araçta da hasar meydana geldi Olay sonrası açıklamalarda bulunan elektrikli otomobilin sahibi Semih Boz, kamyonetin genellikle sitedeki hurdaları toplamak için park edildiğini söyledi. Boz, site içerisinde güvenliğin yeterli olmadığını belirterek, yeni aldığı aracının yanan kamyonet nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti. Bu tür olayların önlenmesi için daha iyi güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguladı. Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet yandı. Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet yandı.
Güvenlik Sorunları ve Zarar İddiaları
Olay sonrası açıklamalarda bulunan elektrikli otomobilin sahibi Semih Boz, kamyonetin genellikle sitedeki hurdaları toplamak için park edildiğini söyledi. Boz, site içerisinde güvenliğin yeterli olmadığını belirterek, yeni aldığı aracının yanan kamyonet nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti. Bu tür olayların önlenmesi için daha iyi güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.
Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet yandı.
Bayrampaşa'da, bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet yandı.