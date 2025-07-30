Bayrampaşa'da Otoparktaki Hurda Kağıt Yüklü Kamyonet Yanarak İki Araca Zarar Verdi

Bayrampaşa'da Yangın Paniği

Bayrampaşa'da, Yenidoğan Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin çatı katındaki otoparkta bulunan hurda kağıt yüklü kamyonet yanarak iki araca zarar verdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay çevrede paniğe neden oldu.

Olay Anı ve Müdahale

Olay, 4 katlı iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Park halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Yangının başladığını gören diğer sürücüler, yangın nedeniyle zarar gören elektrikli otomobilin sürücüsünü uyararak durumu bildirdiler. Kamyonetin sürücüsü, yanmakta olan aracını boş bir alana çekerek yangının daha fazla yayılmasının önüne geçti.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi