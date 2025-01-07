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Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı

Bayrampaşa'da kavga esnasında havaya ateş eden zanlı ve iki accomplice yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:04
Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı

Bayrampaşa'da Silahlı Kavga Olayı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, 4 Ocak gecesi Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda bir iş yeri önünde yaşanan kargaşa sırasında, bir kişi havaya ateş açarak ortamı gerdi. Olayın ardından Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti.

Olaya Müdahale ve Şüphelilerin Yakalanması

Polis, yapılan ihbar üzerine bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve kavgaya katılanların kimliklerini belirledi. Ekipler, olayla bağlantılı olarak O.E. isimli şahısın silahı ateşlediğini, A.K. ve E.Y. isimli accomplice'lerin ise olay sırasında aracı kullandığını tespit etti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıkardı

Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği ve O.E.'nin silahını çıkardığı anlar net bir şekilde görülüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bayrampaşa'daki bu olay, güvenlik güçlerinin hızlı müdahale yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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