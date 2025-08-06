Bayrampaşa'da Yeni Zemin Altı Otopark Hizmete Açıldı

Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Cami Zemin Altı Otoparkı Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından gerçekleştirilen Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Cami Zemin Altı Otoparkı, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Dikkat Çeken Açılış Töreni

Otoparkın açılışı, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Aslan, 700 kişi kapasiteli kazanımın yanı sıra, zemin altı otoparkın açılışının da büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Trafik ve Park Sorununa Çözüm

Açılışta konuşan Nuri Aslan, “Otopark, 232 araç kapasitesi ile Bayrampaşa'daki trafik sorununu önemli ölçüde azaltacak” dedi. Ayrıca, bu yatırımın vatandaşlara daha yaşanabilir ve ferah bir kamusal alan sunacağının altını çizdi.

Modern Altyapı ile Donatıldı

Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan zemin altı otoparkı, 3 katlı yapısıyla dikkat çekiyor. İçerisinde engelli bireyler için ayrılmış 10 özel park alanı, 3 asansör ve 3 yaya çıkışı ile birlikte, aktif havalandırma sistemi ve toplam 95 güvenlik kamerası yer alıyor. Ayrıca, çıkışta kolay ödeme sistemi de mevcut.

Protokol üyeleri, açılışın ardından otoparkın yanı sıra, seminer salonu, kütüphane ve sergi alanını da gezerek hizmetleri yerinde inceledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından yapımı tamamlanan Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Cami Zemin Altı Otoparkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta İBB Başkanvekili Nuri Aslan bir konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından yapımı tamamlanan Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Cami Zemin Altı Otoparkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta İBB Başkanvekili Nuri Aslan bir konuşma yaptı.