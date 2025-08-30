DOLAR
BBC Proms'ta 'Filistin için Yahudi Sanatçılar' MSO'yu Protesto Etti

Royal Albert Hall'daki BBC Proms'ta 'Filistin için Yahudi Sanatçılar' grubu, MSO ve BBC'yi İsrail yanlısı tutumları nedeniyle protesto ederek performansı 10 dakika durdurdu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:56
BBC Proms'ta 'Filistin için Yahudi Sanatçılar' MSO'yu Protesto Etti

BBC Proms'ta protesto: Royal Albert Hall'da gerilim

İngiltere'nin Royal Albert Hall sahnesinde düzenlenen BBC Proms konserinde, "Filistin için Yahudi Sanatçılar" adlı grup, Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO) ve BBC'ye yönelik protesto gerçekleştirdi. Grup, MSO'nun bağış aldığı Gandel Vakfı ve kuruluşların İsrail yanlısı tutumları nedeniyle tepki gösterdi.

Eylemin gerekçesi ve gruptan açıklama

Grubun açıklamasında, "BBC Proms kapsamında Royal Albert Hall'da düzenlenen MSO performansını protesto ediyoruz." ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca, MSO'nun piyanist Jayson Gillham'ı susturduğu, Gazze'de yaşananlara açıkça destek veren kurumlarla ilişkili olduğu ve bu sebeple hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Sahne protestosu ve görüntüler

Konser sırasında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir eylemcinin, "MSO'nun elinde kan var. Jayson Gillham'ı susturdunuz. MSO, soykırımın işbirlikçisidir. Sanatçıları susturuyorsunuz." dediği duyuldu. Eylemciler "BBC Proms ve MSO soykırımın işbirlikçisi" pankartları taşıdı. Olay nedeniyle MSO'nun performansı yaklaşık 10 dakika kesintiye uğradı.

Gillham ile MSO arasındaki anlaşmazlık

Piyanist Jayson Gillham, geçen yıl bir konserde Avustralyalı sanatçı Connor D'Netto'nun Gazze'de öldürülen gazetecilere ithaf ettiği "Witness (Tanık)" parçasını çalmıştı. Gillham, İsrail'in Gazze'de "100'den fazla gazeteci öldürdüğünü" söyleyerek gazetecilere yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu ifade etmişti.

MSO ise Gillham'ın sahnede izinsiz "bir dizi açılış konuşması" yaptığını belirterek, piyanistin 15 Ağustos 2024'teki konserini iptal ettiklerini açıkladı. Gillham'a gönderilen e-postada, "MSO, sahnede şahsi görüşlerin ifade edilmesine göz yummaz. Açıklamalarınız endişeye neden oldu." denildi.

Hukuki süreç

İptal kararının ardından Jayson Gillham, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla MSO'ya karşı dava açtı. Olay, hem klasik müzik camiasında hem de kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

BBC'ye yönelik de tepkiler sürdü; eylemciler BBC'yi soykırımı kabul etmemek ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmakla eleştirdi. Grup, kültür ve sanat çalışanlarını kurumlarının politikalarıyla işbirliğine karşı çıkmaya çağırdı.

