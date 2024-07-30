BBC Spikeri Huw Edwards, Çocuk İstismarından Yargılanacak

Ünlü BBC Spikerinin İddiaları

İngiltere’nin Kraliçesi Elizabeth’in ölüm haberini duyuran BBC spikeri Huw Edwards, çocuklar için uygunsuz görüntüler karşılığında para ödemekle suçlanıyor. Edwards, 17 yaşında bir çocuğa müstehcen fotoğraflar için toplamda 35 bin sterlinden fazla ulaşan bir ödeme yaptığı iddialarıyla mahkeme yoluna çıkacak.

Ödeme Skandalı ve Suçlamalar

İddianameye göre, Edwards’a Aralık 2020 ile Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği üç ayrı "çocuğa karşı cinsel istismar" suçlaması yöneltildi. WhatsApp üzerinden aldığı 37 fotoğraf için farklı suç kategorilerinde ödeme yaptığı belirtiliyor. Edwards, yarın Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Eğer suçlu bulunursa, altı ay hapis cezası veya para cezası alabilir.

BBC'deki Durumu ve Eşinin Açıklamaları

BBC’nin en yüksek maaşlı üçüncü personeli olan Edwards, geçen yıl bu tür bir suçlama ile gündeme gelmişti. İç soruşturmanın başlaması sırasında isminin gizli tutulması üzerine dönemin İçişleri ve Adalet Bakanları, konunun adli süreç dahilinde ele alınmasını istemişti. Eşi Vicky Flind, yazılı bir açıklama yaparak Edwards’ın ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını ve tedavi gördüğünü belirtti.

Edwards'ın BBC'deki Kariyeri

BBC, Edwards’ı görevden uzaklaştırsa da henüz işten çıkarmadı. Yıllık faaliyet raporuna göre, son bir yıldır herhangi bir görevde olmayan Edwards’ın maaşı, 475 bin ila 480 bin sterlin arasında. Bu yıl eklenen 40 bin sterlinlik zamla birlikte, kendisi BBC’deki en yüksek maaş alan kişilerden biri olmaya devam ediyor.