BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney'den Zeydan'a Sert Tepki: 'Belediye Başkanlığından Alınmalı'

BBP'den Zeydan'a Sert Açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasını değerlendirdi. Güney, Zeydan'ın bir an önce kamu görevinden alınması gerektiğini dile getirerek, "Bu şahıs acilen bir kamu görevi olan belediye başkanlığından alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Terör Bağlantısı

Güney, Zeydan'ın cezalandırılma nedenine dikkat çekerek, "Zeydan, 'terör örgütüne yardım' suçundan ceza aldı. Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulması amacıyla yüksek güvenlikli bölgeye girmeye çalıştığı için mahkum edildi" dedi.

"Demokrasi cinayet işleme hakkı değildir" diyen Güney, konuyu demokrasi ile bağdaştırmaya çalışanlara net bir mesaj verdi. "Kimse tarihin en alçak suç örgütünün günahlarını demokrasi paravanının arkasına saklamaya çalışmasın" ifadelerini kullanan Güney, PKK'nın legal görünümlü siyasi uzantılarının kapatılması gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Güney, terörle mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek bu tehlike yok edilmelidir" şeklinde konuştu. Toplantıda BBP Amasya İl Başkanı Kani Karakollukçuoğlu da yer aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney (ortada), Amasya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır'da yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney (ortada), Amasya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır'da yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.