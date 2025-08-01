BBP Genel Başkanı Destici, ABD'nin Gümrük Vergilerini Eleştirdi

BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de Sert Açıklamalarda Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin açıkladığı yeni gümrük vergilerine ilişkin dikkat çekici yorumlarda bulundu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, "Bu Türkiye ekonomisini zayıflatarak Türkiye'yi güçsüzleştirme projesinden başka bir şey değildir." dedi.

Gazze'nin Durumu ve İnsanlık Dramı

Destici, Gazze'nin tüm Müslüman aleminin kanayan yarası olduğunu vurguladı. Gazze'de halkın açlıktan ölme aşamasına geldiğini dile getirerek, "Gazze'ye ulaştırılan yardımları almak için kuyrukta bekleyenlere katil İsrail tarafından ateş açıldı," ifadelerini kullandı. Destici, dünya genelinin bu insanlık dramına kayıtsız kaldığını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üzerindeki Oyunlar

Destici, İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarını hedef aldığını belirtti. "Buradaki hedef sadece enerji güvenliğini sağlamak değil, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gücünü zayıflatmaktır," dedi. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için ayrılmaz bir parça olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye'deki Gelişmeler

Destici, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtilerek, yeni bir rejimden adalet beklediklerini ifade etti. PKK'nın Suriye'deki uzantıları olan PYD, YPG ve SDG'nin Suriye Merkezi hükümetiyle uzlaşmadığını vurguladı.

ABD'nin Tek Taraflı Gümrük Vergileri

ABD'nin yeni gümrük vergilerini eleştiren Destici, "Trump bir gece yatıyor, ertesi gün Türkiye'ye yüzde 15 ek gümrük vergisi koyuyor. Anlaşma yok, görüşme yok. Türkiye de derhal karşılık vermelidir," diyerek önemli bir duruma dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Son olarak, terörle ilgili süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonda süreci takip edeceklerini belirten Destici, "Terörle müzakere edilerek çözüm elde edilemez. Terörle mücadele edilmeli, kökü kazınmalıdır," şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici, burada açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici, burada açıklamalarda bulundu.