BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze Açıklamaları ve Kıbrıs Meselesi

BBP Genel Başkanı Muhammed Destici'den Üzücü Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve durumu esefle değerlendirdi. Destici, "Küçük yavrular, kundaktaki bebekler açlıktan ölüme terk ediliyor. Artık bu zulme bir son verilmesi lazım," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü

Daha sonra, Türkiye'nin 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en üst düzeyde olacağını hatırlatan Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de oldukça özel bir gün yaşandığını belirtti. Kıbrıs'ın tarih boyunca Akdeniz'deki en önemli stratejik noktalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Güçlü Savunma ve Zengezur Koridoru

Destici, Türkiye'nin Geçitkale Havalimanı'nda konuşlandırdığı SİHA'ların KKTC hava sahasında etkin bir gözetim ve savunma kapasitesi oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kurulması beklenen Zengezur Koridoru projesinin sadece bir ulaştırma projesi olmanın ötesinde önemli anlamlar taşıdığını ifade etti.

Suriye ve Terörle Mücadele

Mustafa Destici, Suriye'deki gelişmeler ile ilgili olarak, "Biz Suriye'yle ilgili her konuda ülke olarak tarafız. Bu konuda kimse bize laf söyleyemez," diyerek Suriye'den kaçan sığınmacılara sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. İsrail'i Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle şiddetle lanetledi.

İslam Dünyasının Yükselişi

Destici, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) değinerek, fuarda yeni sistemlerin tanıtıldığını ve dikkat çekici hipersonik füze TAYFUN BLOK-4'ün tanıtımını titizlikle incelediklerini belirtti.

"Anadolu'da var olduğumuz bin yılı aşkın sürede çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri, her alanda güçlü olmak zorunda olduğumuzdur. Bugünün dünyasında güçlü değilseniz, haklı olmanızın hiçbir ehemmiyeti yoktur," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rolü ve DEM Parti İlgisi

Destici, DEM Partiyi siyasi bir parti olarak görmediklerini ve terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğine inanmadıklarını sözlerine ekledi. Toplantıda, Gazze'deki durumu gösteren fotoğraflar paylaşarak, "İslam dünyasının ayağa kalkması lazım. Türkiye'nin İslam dünyasını ayağa kaldırması lazım," şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.