DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,47 0,18%
ALTIN
4.453,95 0,02%
BITCOIN
4.786.260,4 1,2%

BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze Açıklamaları ve Kıbrıs Meselesi

Destici, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınadı ve Kıbrıs'ın stratejik önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:40
BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze Açıklamaları ve Kıbrıs Meselesi

BBP Genel Başkanı Muhammed Destici'den Üzücü Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve durumu esefle değerlendirdi. Destici, "Küçük yavrular, kundaktaki bebekler açlıktan ölüme terk ediliyor. Artık bu zulme bir son verilmesi lazım," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü

Daha sonra, Türkiye'nin 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en üst düzeyde olacağını hatırlatan Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de oldukça özel bir gün yaşandığını belirtti. Kıbrıs'ın tarih boyunca Akdeniz'deki en önemli stratejik noktalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Güçlü Savunma ve Zengezur Koridoru

Destici, Türkiye'nin Geçitkale Havalimanı'nda konuşlandırdığı SİHA'ların KKTC hava sahasında etkin bir gözetim ve savunma kapasitesi oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kurulması beklenen Zengezur Koridoru projesinin sadece bir ulaştırma projesi olmanın ötesinde önemli anlamlar taşıdığını ifade etti.

Suriye ve Terörle Mücadele

Mustafa Destici, Suriye'deki gelişmeler ile ilgili olarak, "Biz Suriye'yle ilgili her konuda ülke olarak tarafız. Bu konuda kimse bize laf söyleyemez," diyerek Suriye'den kaçan sığınmacılara sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. İsrail'i Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle şiddetle lanetledi.

İslam Dünyasının Yükselişi

Destici, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) değinerek, fuarda yeni sistemlerin tanıtıldığını ve dikkat çekici hipersonik füze TAYFUN BLOK-4'ün tanıtımını titizlikle incelediklerini belirtti.

"Anadolu'da var olduğumuz bin yılı aşkın sürede çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri, her alanda güçlü olmak zorunda olduğumuzdur. Bugünün dünyasında güçlü değilseniz, haklı olmanızın hiçbir ehemmiyeti yoktur," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rolü ve DEM Parti İlgisi

Destici, DEM Partiyi siyasi bir parti olarak görmediklerini ve terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğine inanmadıklarını sözlerine ekledi. Toplantıda, Gazze'deki durumu gösteren fotoğraflar paylaşarak, "İslam dünyasının ayağa kalkması lazım. Türkiye'nin İslam dünyasını ayağa kaldırması lazım," şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Sahillerinde Yoğunluk: Hava Sıcaklığı 43,6 Dereceye Ulaştı
2
Sakarya'da Orman Yangını: D-650 Kara Yolu Kapalı
3
İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı
4
31. Saraybosna Film Festivali'nde 50 Film Yarışıyor
5
Yalova'da Miras Tartışmasında Kardeşini Öldüren Zanlı Ormanda Yakalandı
6
Pakistan Büyükelçiliği'nden Renkli Mango Festivali

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!