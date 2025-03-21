BBP Genel Başkanı Destici'den İBB Soruşturması ve Gazze Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'de iftar programında yolsuzluk soruşturması ve Gazze saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:56
BBP Genel Başkanı Destici'den İBB Soruşturması ve Gazze Açıklaması

Destici: "Herkesin eylem yapma hakkı var, ama vandalizme karşıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'de düzenlenen iftar programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Herkesin eylem yapma, protesto yapma hakkı vardır; fakat polise saldırma, yağmalama hakkı yoktur. Bu vandallıktır ve kesinlikle kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta Anma Etkinlikleri

İftar programında, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için bu yıl düzenlenecek anma etkinliklerine de değinen Destici, anma günlerinin 24-31 Mart arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Gazze’deki Durumu Eleştirdi

Destici, bir diğer önemli konu olan Gazze saldırılarına da dikkat çekti. "Filistin’de kardeşlerimiz terörist İsrail'in saldırıları altında zorlu bir Ramazan geçiriyor. Netanyahu'nun ateşkesi bozan eylemleri sonucu yüzlerce masum insan hayatını kaybetti. Bizim dualarımız o kardeşlerimize ve onların masumiyetine yönelik olmalıdır" diye konuştu.

Hukukun Önemi ve Terörle Mücadele

Daha sonra hukukun ve demokrasinin önemine vurgu yapan Destici, "Bütün olaylar hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürütülmelidir. Hiç kimse, hukuk dışı yollarla bu süreçlere müdahale etmemelidir" dedi. Ayrıca, Türkiye’nin terörle mücadelesinin geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim terörle mücadele için harcadığımız para, ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

PKK’nın Silah Bırakma Çağrısı

Destici, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığına dair çağrılara ilişkin ise güvenmediklerini belirtti ve "Kırk yıllık bir hain bir günde vatansever olabilir mi? Terörle mücadelede asıl olan, kökünü kazımaktır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Merkezefendi ilçesindeki bir...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Merkezefendi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Destici burada bir çocuğu kucağına alarak sevdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Merkezefendi ilçesindeki bir...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Merkezefendi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Destici burada bir çocuğu kucağına alarak sevdi.

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BBP Genel Başkanı Destici'den İBB Soruşturması ve Gazze Açıklaması

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