BBP Genel Başkanı Destici'den İmamoğlu Açıklamaları: Hukuka Saygı Vurgusu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki süreçlere herkes saygılı olmakla yükümlüdür. Şayet bir haksızlığa uğranıldığı düşüncesi varsa mücadele yine hukuk içinde verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Destici, partisinin genel merkezi toplantısında ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü de kutlayarak, Çanakkale Savaşı'nın, Türk milletinin tarihindeki en ağır kayıplardan biri olduğunu belirtti.

Mustafa Destici, "Çanakkale ruhuyla ve imanla Anadolu'yu vatan yaptık ve kanlarımızın son damlasına kadar büyük Türk milleti olarak bunu korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütüyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Destici, örgütün yasaların boşluklarından yararlanarak kurduğu yapılanmayı bir siyasi parti olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı. "AYM, önünde duran kapatma davasını bir önce sonuçlandırmalı" diyen Destici, terör örgütünün partisini kapatması gerektiğini ifade etti.

Destici, İsrail ordusunun 19 Ocak'taki ateşkesten sonra Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden şiddetli saldırılar başlatmasına da değinerek, "Öncelikle saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'de yaşananlar, terörün devletleştiği zaman nelerin yaşanabileceğini bir kez daha gösteriyor" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ve gözaltına alınmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili üniversite yönetimi bir karar aldı. Ancak adli süreç tamamlanmamış. İddia makamı delillerini ortaya koydu, savunmalar yapılacak. Mahkemeler bir karar verecek, beğensek de beğenmesek de o karara saygılı olacağız. Hukuki süreç tamamlanacak ve biz süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici, her şeyin hukuk ve demokrasi içerisinde yürütülmesi gerekliliğine dikkat çekerek, bu sürecin önemi vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.