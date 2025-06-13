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BBP Genel Başkanı Destici'den İsrail-Iran Gerginliği Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in İran'a saldırısını kınayarak, bölgesel güvenlik risklerinin arttığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:25
BBP Genel Başkanı Destici'den İsrail-Iran Gerginliği Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Gündemi Değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini tehdit ettiğini ifade etti. Destici, İsrail’in saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, bu durumun ciddi bir gelişme olduğunu vurguladı.

Hayatını Kaybeden Belediye Başkanı İçin Taziye

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Destici, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah'tan rahmet diledi ve ailesi ile CHP üyelerine taziyelerini iletti.

Türkiye’nin Güvenliği ve Diplomatik İlişkiler

Destici, İsrail'in İran’a saldırısının Türkiye için olumsuz etkiler doğurabileceğine dikkat çekerek, "Böyle bir saldırı, bölgesel istikrarsızlığı ciddi biçimde artırır. İran'ın askeri karşılıkları ve misillemeler, Suriye, Irak ve Lübnan gibi bölgelerde gerilimi tırmandırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik Etkiler ve Güvenlik Önlemleri

BBP Genel Başkanı, jeopolitik risklerin artmasının, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik risk algısını yükselttiğini, bunun da döviz kurlarında dalgalanmalara ve borsa değer kaybına yol açabileceğini belirtti. Destici, turizm gelirlerinin de güvenlik endişeleri nedeniyle olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Sonuç olarak, Destici, sınır güvenliğinin artırılması ve Suriye ile Irak’taki askeri varlığın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, YPG gibi yapıların Türkiye için bir tehdit oluşturabileceğine işaret ederek, bu tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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