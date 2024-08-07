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BBP Genel Başkanı Destici'den Önemli Açıklamalar

Destici, İran ve PKK'nın politikaları üzerindeki etkilerini tartıştı, Türkiye'nin durumu hakkında uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:33
BBP Genel Başkanı Destici'den Önemli Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Destici'den Sert Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Bugün İran'ın varlığına ve toprak bütünlüğüne yönelen hamlelerin Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası olduğunu görmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Olimpiyat Kahramanlarına Teşekkür

Destici, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olan milli sporcuların Türkiye ve ay yıldızlı bayrağı temsil etme çabalarına vurgu yaparak, bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımını ve milli boksör Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik etti. Tüm sporculara şükranlarını sundu.

Terörle Mücadele ve PKK'nın Durumu

Siyaset gündemine de değinen Destici, Irak'ta PKK ile bağlantılı bir partinin kapatıldığını ifade ederek, "Irak, PKK'nın partilerini kapatıyor ancak Türkiye'de bu partilere hala izin verilmektedir. Bu durum kabul edilemez" şeklinde konuştu. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üç yıldır eski partilerin kapatma davasını sonuçlandıramadığını vurguladı.

İran ve Küresel Emperyalizm

Destici, İran'a yönelik hamlelerin bir savaş planının parçası olduğunu ve PKK'nın siyasi partilerinin yarattığı tahribatı defalarca gündeme getirdiğini sözlerine ekledi. "Avrupa ve ABD, PKK ile birlikte bu terör örgütlerinin hamiliğini üstlenmiştir" dedi.

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