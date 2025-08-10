BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'deki Soykırıma Dur Denmeli

BBP Genel Başkanı Destici, Gazze'deki Saldırılara Dikkat Çekti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kocaeli'deki ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına sert tepki gösterdi. Destici, "Gazze'de, terörist İsrail'in katil başbakanı Netanyahu başta olmak üzere savaş kabinesi soykırım yapmaktadır. 20 binden fazla masum çocuğu katletmiştir. Bugün yüz binlercesini de açlığa mahkum etmektedir" dedi.

Kongrede Tarihi Anma

Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP İzmit İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde konuşan Destici, 10 Ağustos 1915 Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitleri rahmetle andı.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Cevap

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Destici, "Çocuklarımız açlıktan hayatını kaybetmektedir. Pek çoğu adeta bir deri bir kemik kalmıştır. O görüntüleri izlemeye hiçbirimizin yüreği tahammül edememektedir" ifadelerini kullandı.

Destici, İsrail'in durdurulması için uluslararası adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze'ye yardım için bir araya gelerek kararlar alması ve bu kararların hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

PKK'nın Silah Bırakması Gerekiyor

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Destici, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantılarının varlığını sürdürdüğünü belirtti. Destici, "PKK'nın tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması gerekir" dedi ve Meclis'te kurulacak komisyona dikkat çekerek, "Bu tür süreçlerin en önemli özelliği şeffaf olmasıdır. Halkın bunu duyması ve görmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kongrede Yeni İlçe Başkanı Seçildi

Kongrede, Battal Gazi Moğultay ilçe başkanı olarak seçildi. Etkinliğe, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, siyasi partilerin ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

