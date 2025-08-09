BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Cenaze Törenine Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta önemli bir cenaze törenine katıldı. Hüzünlü anların yaşandığı bu tören, partisinin Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşinin, Fatma Polat'ın cenazesi için düzenlendi.

67 yaşındaki Fatma Polat, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Cenaze töreni Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Ay Yıldız Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Polat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İhsan Maskar, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve birçok vatandaş katıldı. Tören, duygusal anlara sahne oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 3), partisinin Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşinin cenaze törenine katıldı. Törene Vali Yardımcısı İhsan Maskar (sol 2), AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu (solda) ve vatandaşlar da katıldı.

