BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: İşte Adım Adım 48 Ay Vadede Ödeme Yolu

Ekonomik zorluklar yaşayan milyonlarca vatandaşa müjdeli bir haber Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi. 16 Temmuz 2025 tarihinde duyurulan yeni düzenleme ile, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya varan vadelerle yapılandırma imkânı sunulacak.

Bu yapılandırma, son dönemde bankalara olan kredi ya da kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan bireyler için büyük bir destek niteliği taşıyor. Peki, hangi vatandaşlar bu borç yapılandırmasından yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor ve vatandaşları ne gibi şartlar bekliyor? İşte detaylar.

BDDK Kredi Kartı Yapılandırması Nasıl Olacak?

BDDK'nın duyurduğu yeni yapılandırma paketi, geçmiş düzenlemelere göre daha geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Artık sadece asgari ödeme tutarını ödeyemeyenler değil, dönem borcunun tamamını veya bir kısmını ödemekte zorlanan tüm bireysel kullanıcılar da bu imkanlardan yararlanabilecek.

Dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen tüm bireysel kredi kartı kullanıcıları ve anapara veya faiz ödemeleri gecikmiş olan ihtiyaç kredisi sahipleri bu yapılandırmadan faydalanabilecek. Ayrıca, geçmişte borcunu yapılandırmış ve hala ödemeye devam eden vatandaşlar da bu imkandan yararlanacak.

BDDK'dan 3 Ay Uyarısı

Borçlarını 48 ay vadeyle yeniden düzenlemek isteyen vatandaşların acele etmesi gerekiyor. BDDK'nın açıklamasına göre, yapılandırma başvuruları için 3 aylık bir süre belirlendi. Bu süre içerisinde belirtilen bankalara başvuruda bulunmayanlar, maalesef yapılandırma hakkını kaybedecek.

Bankalara Başvuru Nasıl Yapılacak?

Yapılandırma süreci, borçlu olunan banka üzerinden gerçekleştirilecektir. Müşteriler, bankalarının mobil uygulamaları, internet bankacılığı kanalları, çağrı merkezleri ya da doğrudan şubelere giderek yapılandırma taleplerini iletebilecekler.

Kredi Yapılandırması Detayları

Hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçları, borçlunun talebi ve bankanın onayıyla en fazla 48 ay (4 yıl) taksitlendirilebilecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise, yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını belirlemiştir. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az %50'si ödenene kadar, ilgili banka tarafından kartın mevcut kredi limiti artırılamayacaktır.