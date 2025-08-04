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BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

BDDK, İstanbul merkezine temizlik personeli alacak. En az ilköğretim ve en fazla lise mezunları başvurabilir. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 12:15
BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

BDDK Personel Alımı Duyurusu

Türkiye'nin finansal piyasalarının düzenleyici ve denetleyici otoritesi olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), istihdam yaratacak yeni bir duyuruya imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, kurumun İstanbul'daki merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere "sürekli işçi" statüsünde 10 temizlik personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

Başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacağı bu alım sürecinde, adayların noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi ile belirleneceği belirtildi. Adayların taşıması gereken özel koşulları ise şu şekilde sıralandı:

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

  • Adayların en az ilköğretim (8 yıllık temel eğitim), en fazla ise ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmaları gerekiyor. Bu aralığın dışındaki eğitim seviyesine sahip olanların başvuruları kabul edilmeyecek.
  • Başvuracak kişilerin, ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmeleri zorunludur.
  • Adayların, vardiyalı çalışma sistemine engel teşkil edecek veya temizlik, taşıma, kaldırma gibi görevleri yerine getirmesini önleyecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.
  • İşe alınacak personel, BDDK'nın belirleyeceği vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak zorundadır.

Başvuru Süreci

İlk olarak adaylar, belirtilen tarihler arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayacak. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından, sözlü sınava girmeye hak kazanacak kişileri belirlemek için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Bu kurada, açık iş sayısının 4 katı olan 40 kişi asil, yine 4 katı olan 40 kişi de yedek aday olarak belirlenecek.

Kura sonucu belirlenen 40 asil aday, BDDK tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava (mülakata) davet edilecek. Bu sınavda başarılı olan 10 kişi, sürekli işçi kadrosuna atanmaya hak kazanacak.

Başvurular, 04 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 08 Ağustos 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

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