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Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

MSB, bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:12
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 2025 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlenmesi için kullanılan metodoloji vurgulandı.

Açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir," ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda, bedelli askerlik yükümlüleri sonuçlarını e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirler.

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