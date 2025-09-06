Bedr Abdulati'den Trump'a Çağrı: Gazze'de Ateşkes Zamanı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'deki savaşın sürmesinin bölge için ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkeste rol üstlenme çağrısı yaptı. Abdulati bu mesajını Washington Examine dergisi için kaleme aldığı 'Gazze'de Yol Ayrımında: Ateşkes Anlaşması Neden Belirleyici' başlıklı yazısında verdi.

Abdulati'nin uyarısı

Abdulati yazısında Gazze savaşının önemli bir yol ayrımında olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: 'Bu savaşı ya sonlandıracağız ya da süresiz devam ettireceğiz. Bu durumda da vahim sonuçları olacak.'

Mısır ve Katar tarafından önerilen ateşkes önerisinin bölgeyi daha fazla kan dökülmesinden koruyacağı ve toparlanma yolunu açacağına dikkat çeken Abdulati, önerinin 'Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasını' ve 'İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını' garanti altına aldığını belirtti. Abdulati, Hamas'ın öneriyi kabul ettiğini; kararın artık İsrail'in elinde olduğunu söyledi.

Trump'ın bölgesel rolüne vurgu

Abdulati, ABD Başkanı Trump'ın dünya çapındaki barış çabalarındaki rolüne işaret ederek daha önce Azerbaycan ile Ermenistan, Afrika'da Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ukrayna konularındaki çabalarını örnek gösterdi. Abdulati ayrıca Trump'ın 19 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında imzalanan ilk ateşkes anlaşmasında da kilit rol oynadığını vurguladı.

Abdulati, Orta Doğu'da barış sağlanmasının bu çabaları taçlandıracağını ve 'Gazze'deki trajediyi uzlaşma fırsatına dönüştürmek için bu ruha acilen ihtiyaç' olduğunu ifade etti. Yazısında bugün yapılacak seçimlerin bölgenin yakın geleceğini şekillendireceğini belirterek tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.