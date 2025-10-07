Bekir Develi Kocaeli'de: 'Bir Direniş Dili Olarak Sumud' Söyleşisi

15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Küresel Sumud Filosu deneyimi

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivisti, yapımcı ve sunucu Bekir Develi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide, abluka altındaki Gazze'ye ulaşmak için verdikleri mücadeleyi ve İsrail’in uyguladığı ağır insan hakları ihlallerini anlattı.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki "Bir Direniş Dili Olarak Sumud" konulu söyleşide konuşan Develi, iki yıldır Gazze'de çocukların öldürülmesine dünyanın sessiz kaldığını belirterek, o teknelere binmenin kahramanlık değil, bir Müslüman'ın sorumluluğu olduğunu ifade etti.

"Bu yolculuk kahramanlık değil, bir vecibenin yerine getirilmesiydi." diyen Develi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kahraman olmadık. Namaz kılan birinin görevini yerine getirmesi onu kahraman yapmaz. Biz de üzerimize farz olanı yaptık, hepsi bu. Ama bir fark var, orada iki yıldır kardeşlerimiz öldürülüyor gözümüzün önünde. Cihat farzken yerimizde oturamazdık. Gemilere binen de kahraman değildir, o gemilere binmek isteyip nasip olmayan, dua eden, ağlayan herkes kahramandır. O teknelere binebilen kahramansa, o teknelere binmek için müracaat edip nasip olmayan da kahramandır. Televizyon karşısında gözyaşı döken, iç geçirip 'keşke benim de durumum uygun olsaydı' diyen de kahramandır. Ama eğer biz kahramansak, Gazzelilere ne diyeceğiz? Onlara hangi sıfat yetecek?"

Develi, İsrail askerlerinin psikolojik baskıyı sistematik bir şekilde kullandığını ve sağlık kontrolü bahanesiyle yapılan aşağılayıcı uygulamaların insanlık onurunu hedef aldığını vurguladı.

Teknelerle Gazze'ye en fazla 36,8 deniz mili kadar yaklaşabildiklerini anlatan Develi, yardım ulaştırma çabalarına dair somut örnekler verdi: "Mısır'dan atılan pirinç ulaşıyorsa, bizim poşetlediğimiz oyuncaklar neden ulaşmasın?" düşüncesiyle yanlarında götürdükleri oyuncakları, şişirip ağızlarını bağladıkları poşetlerle denize bıraktıklarını aktardı.

Develi, Müslümanların birbirine düşmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Gazze için hiçbir şey yapamıyorsak bile birbirimizi affedelim, aramızdaki kırgınlıkları kaldıralım. Bundan sonra daha çok gemiyle, daha büyük filolarla yola çıkmalıyız." çağrısında bulundu.

Gazze için dua eden, boykot eden, destek veren herkesin kıymetli olduğunu vurgulayan Develi, gençlere yönelik somut önerilerde bulundu: "Allah için yapılan hiçbir amel küçük değildir. O yüzden gençler, Gazze için İngilizce öğrenin, bilim üretin, yerli ilaç geliştirin, çocuklarınızı bilinçli yetiştirin. Herkesin yapabileceği bir şey var."