Belarus, ABD Yaptırımlarının Kaldırılması Karşılığında 123 Mahkumu Serbest Bıraktı

Belarus, ABD’nin potasyum yaptırımlarının kaldırılması karşılığında Nobel ödüllü Ales Bialiatski ile birlikte 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:41
Belarus, ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında 123 mahkumu serbest bıraktı

Aralarında Ales Bialiatski ve Maria Kolesnikova da var

Belarus yönetimi, ABD’nin ülkeye uyguladığı potasyum yaptırımlarının kaldırılmasını takiben, 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da bulunuyor.

Yetkililer, bu adımın Washington ile Minsk arasındaki yaptırım müzakerelerinin bir karşılığı olduğunu belirtti. Kararın, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirildiği bildirildi.

"İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken, giderek daha fazla yaptırım kaldırılacak", ABD Başkanı Donald Trump’ın Belarus özel elçisi John Coale yaptığı açıklamada, böyle devam edilirse kalan yaptırımların da aşama aşama kalkabileceğini kaydetti. Coale, Belarus’ta kalan yaklaşık bin siyasi mahkumun önümüzdeki aylarda tek seferde serbest bırakılabileceğini ve bunun "gayet mümkün" olduğunu söyledi: "Bunun yapılması gayet mümkün. Doğru yoldayız, ivme mevcut. Siyasi mahkum kalmazsa, çoğu yaptırım kaldırılabilir. Bence bu adil bir takas".

Yetkililer, serbest bırakılan mahkumlardan 9’unun Litvanya’ya, 114’ünün Ukrayna’ya götürüldüğünü bildirdi.

