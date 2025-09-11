Belarus, Polonya ve Letonya'nın Sınır Hava Sahası Kapatmasını Kınadı

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Letonya'nın sınır boyunca hava sahasını fiilen kapatma kararını 'absürt' bularak şiddetle kınadı ve olası etkileri uyardı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:05
Belarus, Polonya ve Letonya'nın Sınır Hava Sahası Kapatmasını Kınadı

Belarus, Polonya ve Letonya'nın Sınır Hava Sahası Kapatmasını Kınadı

Bakanlığın açıklaması

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Letonya makamlarının sınır boyunca hava sahasını fiilen kapatma kararını kınadığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında söz konusu ayrımcı önlemlerin uydurulmuş tehditlerle ilgisi olmadığı vurgulandı ve kararın, özellikle ABD'nin Belarus hava yolu şirketi Belavia'ya yönelik yaptırımların kaldırılması bağlamında absürt olduğu belirtildi.

Olası etkiler ve uyarılar

Bakanlık açıklamasında, Varşova ve Riga tarafından alınan kararların Avrupa Birliği'ne (AB) ve ortaklarına önemli zarar vereceği, uluslararası yolcu ve kargo taşımacılığı alanındaki mevcut zorlukları daha da ağırlaştıracağı ve bölgedeki gerginliği tırmandıracağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, hava taşıyıcılarının rotalarını zorla genişletmesinin karbon emisyonlarında önemli bir artışa yol açacağı ve bunun AB'nin yeşil ekonomiye geçiş hedefleriyle doğrudan çelişeceği vurgulandı.

Güvenlik ve diyalog çağrısı

Bakanlık, Belarus'un Avrupa bölgesinde her zaman güvenlik sağlamaya devam edeceğini belirtti ve son dönemde Belarus hava savunma kuvvetlerinin Polonya ve Litvanya'daki benzer yapılarla operasyonel etkileşiminin Avrupa'da güvenin güçlendirilmesine gerçek katkı sağladığını hatırlattı. Açıklamada, Minsk, Batılı ortaklarına barış ve güvenlik çıkarları doğrultusunda sorumlu ve yapıcı bir etkileşim çağrısında bulunuyor ifadesine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri