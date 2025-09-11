Belarus, Polonya ve Letonya'nın Sınır Hava Sahası Kapatmasını Kınadı

Bakanlığın açıklaması

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Letonya makamlarının sınır boyunca hava sahasını fiilen kapatma kararını kınadığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında söz konusu ayrımcı önlemlerin uydurulmuş tehditlerle ilgisi olmadığı vurgulandı ve kararın, özellikle ABD'nin Belarus hava yolu şirketi Belavia'ya yönelik yaptırımların kaldırılması bağlamında absürt olduğu belirtildi.

Olası etkiler ve uyarılar

Bakanlık açıklamasında, Varşova ve Riga tarafından alınan kararların Avrupa Birliği'ne (AB) ve ortaklarına önemli zarar vereceği, uluslararası yolcu ve kargo taşımacılığı alanındaki mevcut zorlukları daha da ağırlaştıracağı ve bölgedeki gerginliği tırmandıracağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, hava taşıyıcılarının rotalarını zorla genişletmesinin karbon emisyonlarında önemli bir artışa yol açacağı ve bunun AB'nin yeşil ekonomiye geçiş hedefleriyle doğrudan çelişeceği vurgulandı.

Güvenlik ve diyalog çağrısı

Bakanlık, Belarus'un Avrupa bölgesinde her zaman güvenlik sağlamaya devam edeceğini belirtti ve son dönemde Belarus hava savunma kuvvetlerinin Polonya ve Litvanya'daki benzer yapılarla operasyonel etkileşiminin Avrupa'da güvenin güçlendirilmesine gerçek katkı sağladığını hatırlattı. Açıklamada, Minsk, Batılı ortaklarına barış ve güvenlik çıkarları doğrultusunda sorumlu ve yapıcı bir etkileşim çağrısında bulunuyor ifadesine yer verildi.