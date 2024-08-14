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Belçika'da De Lijn Grevi Toplu Taşımada Sorunlara Yol Açtı

Belçika'nın sahil kesiminde De Lijn grevi toplu taşımayı olumsuz etkiledi, sefer sayıları düştü.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:37
Belçika'da De Lijn Grevi Toplu Taşımada Sorunlara Yol Açtı

Belçika'da Grev Sebebiyle Toplu Taşımada Aksaklıklar

Belçika'nın sahil bölgesinde Flaman toplu taşıma şirketi De Lijn çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla grev düzenledi. Bu grev, toplu taşıma hizmetlerinde önemli aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Sefer Sayıları Düşük

Ülkenin resmi haber ajansı Belga'ya göre, grev nedeniyle Westhoek bölgesi ve sahil şeridindeki tramvay seferlerinin yalnızca %10'u gerçekleştirilebildi. Ayrıca, otobüs seferleri de oldukça kısıtlı bir şekilde çalışıyor.

Personel Eksikliği ve Çalışma Koşulları

Grevin arkasındaki sebepler arasında, personel eksikliği ve mevcut çalışma koşullarının yetersizliği yer alıyor. De Lijn çalışanlarının temsilcisi, iş yükünü kaldıramayacak kadar az sayıda personel bulundurduklarını ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde gecikmeler olduğunu bildirdi.

Sendika Açıklamaları

Sendika sözcüsü Frederic Wittouck, VRT kanalına yaptığı açıklamada, işverenle sürdürülen müzakerelerin başarısız olması üzerine grev kararının alındığını belirtti. Çalışanlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda daha fazla ilerleme bekliyor.

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