Belçika'da Eylül Ayında Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Belçika'da Sıcaklık Rekoru

Belçika'da, 1 Eylül tarihinde termometrelerin 31,3 santigrat dereceyi göstermesiyle tarihî bir sıcaklık rekoru kaydedildi.

Yeni Rekorun Tahtı

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkenin sonbahara bu sıcaklık rekoruyla girdiğini duyurdu.

RMI'nın ölçümlerine göre, bu yeni rekor, 1906 yılında kaydedilen 29,2 santigrat derece olan önceki rekoru geride bıraktı.

En Sıcak 1 Eylül

Bu gelişmeyle birlikte, Belçika tarihinde kayıtlara geçen en sıcak 1 Eylül günü olarak tarihe geçti.