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Belçika'da Hükümet Kurma Görüşmelerinde Kriz: 200 Gün Sonra Kritik Eşik

Belçika'da hükümet kurma görüşmeleri 200 günü aştı. Kral, De Wever'in görev süresini son kez uzattı, erken seçim riski gündemde.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:13
Belçika'da Hükümet Kurma Görüşmelerinde Kriz: 200 Gün Sonra Kritik Eşik

Belçika'da Hükümet Kurma Görüşmelerinde Kriz: 200 Gün Sonra Kritik Eşik

Belçika'da hükümet kurma çabaları, 200 günden fazla bir süredir devam ediyor. Kral Philippe, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Bart De Wever'in görev süresini muhtemelen son kez uzattı. Bu süreçte, 31 Ocak'ta Kral'a rapor verecek olan De Wever, ay sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasını hedefliyor.

9 Haziran 2024'teki genel seçimlerde birinci parti olarak çıkan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri De Wever, Kral'a sunduğu raporda, koalisyon ortaklarının görüşmelerde uzlaşmaya varamaması üzerine durumun ciddiyetine dikkat çekti. Kraliyet açıklamasında, "Müzakereciler bu ayın sonuna kadar anlaşmayı hedeflerken, De Wever 31 Ocak'ta Kral'a rapor verecek." ifadesi yer aldı.

Erken Seçim Riski

Bu uzatma, muhtemelen sonuncu olacak. Eğer ay sonunda bir mutabakata varılamazsa, Belçika'yı erken seçim beklemekte. Anlaşma sağlanması durumunda De Wever, başbakan olarak ülkenin bütçe açığını kapatmaya odaklanan merkez sağ eğilimli bir hükümete liderlik edecek.

Müzakere İçeriği

Partiler, 200 günden fazla bir süredir De Wever'in Süper Not olarak adlandırdığı sosyoekonomik paketi tartışıyor. "Çalışan kazanmalı" temalı bu paket, Belçika'nın bütçe açığını, "çalışmayarak devletten maaş alanlarla mücadele" yöntemleriyle kapatmayı amaçlıyor. Belçika'da, resmi istatistiklere göre, yaklaşık 300 bin 200 kişi işsizlik maaşından faydalanıyor.

27 Temmuz 2023'te Avrupa Birliği, Belçika'nın yüksek bütçe açığı nedeniyle disiplin süreci başlatmış, ülkenin bütçe açığının tahmin edilenden 2 milyar avro fazla çıktığını açıklamıştı. 2029 itibarıyla bütçe açığının 46 milyar avroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Politik Kriz ve Uzun Süreli Sorunlar

Liberal ve sol eğilimli partiler, De Wever'in işsizlik maaşı alma koşullarını sıkılaştırma ve uzun dönemli doktor raporlarına yönelik önerilerine karşı çıkıyor. Belçika, federal bölgeler arası anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce 2010'da 541, 2019'da 652 gün hükümet kuramama rekorlarını kırmıştı.

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