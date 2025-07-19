Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi

Yıllardır süregelen katı çalışma saati kuralları tarihe karışıyor. Belçika'da alışveriş yapacakları doğrudan etkileyen yeni bir karar alındı. Hükümet tarafından onaylanan bu düzenleme ile süpermarketler ve mağazalar için yeni bir dönem başlıyor.

Perakende Sektöründe Sil Baştan Düzenleme

Belçika'da perakende sektörü, uzun zamandır sıkı kurallarla yönetiliyordu. Giyim mağazalarından süpermarketlere, teknoloji dükkanlarından ev eşyası satan yerlere kadar tüm işletmelerin uyması gereken katı sınırlar vardı. Bu kurallar çerçevesinde, mağazaların haftanın bir gününü zorunlu olarak tatil yapması gerekiyordu.

Alışveriş Saatlerinde Değişiklik

Mevcut yasalar, çalışma saatlerini sabah saat 05.00 ile akşam 20.00 arasında sınırlandırıyordu. Cuma günleri ise mağazalar akşam 21.00'e kadar açık kalabiliyordu. Bu uygulama, özellikle çalışan bireyler için mesai sonrası alışveriş yapma imkanını kısıtlıyordu. Ancak artık bu uygulama, tamamen rafa kaldırılacak.

Yeni düzenlemede, esnafları haftanın bir günü kepenk indirmeye zorlayan zorunlu kapanış günü uygulaması kaldırıldı. Artık tüm tüccarlar ve mağaza sahipleri, haftanın yedi günü dükkanlarını açabilecekler. Ayrıca, günlük kapanış saati de Cuma günlerine özel olan sınır olmaktan çıkarılarak, haftanın her günü için akşam saat 21.00 olarak güncellendi.