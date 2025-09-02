DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

Belçika'nın Filistin Kararı: Liberman Netanyahu'yu 'Siyasi Başarısızlık'la Suçladı

Liberman, Belçika'nın Filistin'i tanıma kararını Netanyahu'nun 'siyasi başarısızlığı'na bağladı; Belçika olağanüstü kabine toplantısıyla karara vardı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:53
Belçika'nın Filistin Kararı: Liberman Netanyahu'yu 'Siyasi Başarısızlık'la Suçladı

Liberman: Belçika'nın Filistin kararı Netanyahu'nun "siyasi başarısızlığının" sonucu

Belçika kararı ve İsrail iç siyaseti

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "siyasi başarısızlığının" sonucu olarak nitelendirdi.

Liberman yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun siyasi arenayı yönetememesi nedeniyle, gözlerimizin önünde bir Filistin Devleti kuruluyor." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Netanyahu yönetimi tarafından konuyla ilgili henüz bir değerlendirme gelmediği belirtildi.

Belçika tarafı ise kararını, olağanüstü kabine toplantısı sonrasında, İsrail'e yönelik yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma kararıyla açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
4
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
5
Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!
6
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi
7
Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter