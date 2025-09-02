Belçika'nın Filistin Kararı: Liberman Netanyahu'yu 'Siyasi Başarısızlık'la Suçladı

Liberman: Belçika'nın Filistin kararı Netanyahu'nun "siyasi başarısızlığının" sonucu

Belçika kararı ve İsrail iç siyaseti

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "siyasi başarısızlığının" sonucu olarak nitelendirdi.

Liberman yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun siyasi arenayı yönetememesi nedeniyle, gözlerimizin önünde bir Filistin Devleti kuruluyor." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Netanyahu yönetimi tarafından konuyla ilgili henüz bir değerlendirme gelmediği belirtildi.

Belçika tarafı ise kararını, olağanüstü kabine toplantısı sonrasında, İsrail'e yönelik yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma kararıyla açıkladı.