Belçika Sığınma Başvurularını Azaltmak İçin Sosyal Medya Kampanyaları Başlattı

Belçika, sığınma başvurularını azaltmak için sosyal medya alsanında caydırıcı kampanyalar düzenliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:51
Belçika Sığınma Başvurularını Azaltmak İçin Sosyal Medya Kampanyaları Başlattı

Belçika, Sığınma Başvurularını Durdurmak İçin Sosyal Medyaya Yöneldi

Belçika, uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyenleri caydırmak amacıyla sosyal medya platformlarında kampanyalar başlatma kararı aldı. Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Federal Sığınma ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, Belçika'daki sığınmacı sayısını azaltmak için YouTube ve WhatsApp gibi popüler platformları kullanıyor.

Caydırıcı Mesajların Amaçları

Kampanyalar, göç ile ilgili haberleri ve caydırıcı mesajları doğrudan potansiyel sığınmacılara ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Belçika Göçmenlik Ofisi, kurduğu WhatsApp ve YouTube kanalları üzerinden menşe ve geçiş ülkelerinde yayınlar yapmayı planlıyor.

Bakan Van Bossuyt, bu kampanyaların özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'da yürütüldüğünü ve Kamerun ile Gine'den gelen sığınmacılara yönelik hedef aldığını belirtti. Kampanya süresince yayınlanan videolar, birkaç gün içerisinde yaklaşık 17 bin kez izlendi.

Görseller ve Mesajlar

Yayınlarda, Belçika'da sokaklarda kalmak zorunda kalan sığınmacılara dair görseller paylaşılırken, sığınmacı kabul merkezlerinin dolu olduğuna dair bilgiler geniş bir kitleye ulaştırılıyor.

2024'te Sığınma Başvurularında Rekor Beklentisi

Resmi verilere göre, Belçika'daki sığınma başvuruları geçen yıl 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yaklaşık 40 bin kişi olarak kaydedildi.

Sığınmacı Krizi ve Çözüm Arayışları

Belçika, sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunamaması sebebiyle uzun süredir bir kriz ile karşı karşıya. Mülteci kabul merkezlerinin kapasitesinin dolması nedeniyle yaşları ve cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler sokaklarda kalmak zorunda bırakılıyor. Hükümet, Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen pek çok ihtiyati tedbir kararına rağmen bu krizin çözümü için somut adımlar atmaktan kaçınıyor.

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