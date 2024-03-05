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Belediye Başkanı, fuhuş operasyonuna karıştığı gerekçesiyle tutuklandı

Bazı estetik merkezleri ile konaklama tesislerinde ahlaka aykırı faaliyetlerin gerçekleştirildiği iddiaları üzerine, Elazığ’da “Yıldız Operasyonu” adı altında bir dizi baskın düzenlendi.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 18:24
Belediye Başkanı, fuhuş operasyonuna karıştığı gerekçesiyle tutuklandı

Operasyonlar sonucunda, Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, ‘bir kişiyi ahlaka aykırı faaliyetlere yönlendirmek, bu faaliyetlere aracılık etmek veya bu faaliyetler için mekan sağlamak’ suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklamanın ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığı, Doğan’ın disiplin kuruluna sevk edilmesini ve partiden kesin olarak ihraç edilmesini talep etti.

BAŞKAN DA DAHİL OLMAK ÜZERE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elazığ’da son zamanlarda, ‘‘bazı estetik merkezleri ile konaklama tesislerinde kadınların karşılığında para alarak erkeklerle ahlaka aykırı ilişkiye girdikleri’’ iddiası üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, birkaç gün önce “Yıldız Operasyonu” adı altında eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda, ‘‘konaklama tesisi sahibi olan ve tesisinde ahlaka aykırı faaliyetlerin gerçekleştirildiği’’ iddia edilen AK Partili Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK PARTİ İL YÖNETİMİ, DİSİPLİN KURULUNA SEVK İÇİN İHRAÇ TALEBİNDE BULUNDU

Doğan’ın tutuklanmasının ardından AK Parti Elazığ il yönetimi, Doğan’ın partiden kesin olarak çıkarılması için disiplin kuruluna sevk etti. Alınan bu kararın Genel Merkeze iletildiği bildirildi.

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