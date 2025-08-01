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Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Elazığ Belediye Başkanı, belediye çalışanlarına yüzde 35 zam ve sosyal haklarda iyileştirmeler müjdeledi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:49
Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yüzde 35 Zam Müjdesiyle Elazığ'da Beklentiler Karşılandı

Emekli maaş artışlarının ardından, memur maaş ve sözleşmeleri de dikkatle izleniyor. Bu süreçte, belediye zamları da büyük ilgi görüyor. 2025 yılı zamlarıyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Son olarak Elazığ'dan sevindirici bir haber geldi.

Elazığ Belediyesi'nden Tarihi Zam Kararı

Elazığ'da binlerce belediye çalışanı, ekonomik sıkıntıların ve yüksek enflasyonun etkilerinin yoğunlaştığı bu dönemde, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan beklediği müjdeyi aldı. Hizmet-İş Sendikası ile yapılan mutabakat sonucunda, belediye personeline yüzde 35 oranında büyük bir zam gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, sosyal haklarda yapılan iyileştirmeler de çalışanları sevindirdi.

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni Aile Yardımının Müjdesi

Başkan Şerifoğulları, "Çalışma arkadaşlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" sözleriyle müjdeleri sıraladı. Yapılan anlaşma, sadece maaş artışıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda sosyal ve özlük haklarında da kapsamlı iyileştirmeler sağlandı.

Yemek ve Yakacak Yardımında İyileştirmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak duyurulmasıyla Elazığ Belediyesi de bir ilke imza atarak, daha önceki sözleşmelerde yer almayan aile yardımı kalemini uygulamaya aldı. Çalışanların mutfak ve kış masraflarına yönelik yemek yardımında yüzde 82, yakacak yardımında ise yüzde 115 artış sağlandı.

Refakatçi İzni Artışı ve Diğer Yeni Haklar

Personelin zor günlerinde ailesinin yanlarında olabilmeleri için sağlanan refakatçi izni 20 günden 90 güne çıkarıldı. Sözleşmeyle birlikte yeni haklar da tanındı; şoför ve operatörler, temizlik ve bakım işlerinde çalışanlar için koku yardımı getirildi. Riskli birimlerde çalışan personele ise yüksek risk ücreti ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, güvenlik personelinin kart yenileme ücretlerinin belediye tarafından karşılanması önemli bir güvence olarak öne çıktı.

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