Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! İş arayanlara müjde geldi

KPSS zorunluluğu yok: Belediyeler personel alımı yapmaya başladılar.

Birçok il ve şehirde KPSS puanına gerek duymadan personel alımı yapacaklarını duyuruldu. Yayınlanan personel alım bilgilerine baktığımızda temizlikçi, güvenlik görevlisi, teknisyen, sekreter, büro elemanı, şoför vb. vasıflı ve vasıfsız işçi pozisyonları için aday alımı yapılacağını görüyoruz.

Genel başvuru koşulları nelerdir?

İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımına yönelik yayınladığı son dakika basın açıklamasına bakıldığında, işe alınacak personelin aşağıdaki genel şartları taşıması gerektiği belirtiliyor:

- Türk vatandaşı olması,

- Kamu haklarından mahrum kalmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süre dolduktan sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişi bir yıl hapis cezasına çarptırılsa dahi; yukarıda belirtilen suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş veya affedilmiş, İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç varlıklarını aklama suçu veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

- Erkek adayların askerlik durumu dikkate alınarak; Askerliğe katılmakla ilgilenmeyen veya henüz askerlik çağına gelmemiş veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, askerlik çağına gelmiş ise de yedek sınıfa nakledilmiş olanlar,

- Görevlerinizi sürekli olarak yerine getirmenize engel olacak bedensel veya ruhsal rahatsızlığınızın bulunmaması,





Hangi ilde personel alımı yapılacak?

Personel alımı yapılacak illerin listesi ve bu tur için personel alım başvurularının son teslim tarihi aşağıdaki gibidir:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.07.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)- 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2024

İstanbul Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 28.06.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2024

İzmir T.C.Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim Seminer Ve Dinlenme Tesisleri 30.06.2024

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.06.2024

Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 29.06.2024

Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 03.07.2024

Balıkesir Balbucks Kahve San. ve Tic. Anonim Şirketi 04.06.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 05.07.2024

İzmir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları 28.06.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Bayrampaşa İnş.Yat.Taah .Hiz.San.veTic.Ltd.Şti (BAYPAŞ) 30.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024 (1)

Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 25.06.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024

Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 28.06.2024

İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024

Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 30.06.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024 (1)

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağ. Tur. Eğit. Çevre Tem. Otopark Hizm. İnş. Yayın. San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

Ordu Orkom Kompozit San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

Çankırı Ilgaz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 25.06.2024

Sivas Gemerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01

Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01 (1)

Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti. 25.06.2024

Tekirdağ Çerkezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.07.2024

Erzurum Pazaryolu Belediyesi Limited Şti. 25.06.2024

Kayseri Sarıoğlan SYDV 26.06.2024

Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024

Yozgat Yamaçlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.06.2024

Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Başkanlığı-28.06.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.06.2024

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşl. Tur. San. (BURULAŞ) 25.06.2024

Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 28.06.2024

Balıkesir Güzel Gömeç Gıda İnş. Tur. Eğ. ve Aracılık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024

Eskişehir Han Belediyesi Personel Limited Şirketi 27.06.2024

Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi 28.06.2024

Çorum Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş. 26.06.2024

Erzurum Kültür Turizm Eğitim Reklam Ve Sanat Ürünleri San.Tic.A.Ş. 25.06.2024

Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. 25.06.2024

Kocaeli Gölaş Gölcük Turizm Taah. Paz. Müşavirlik Enerji İnşaat Temizlik Ve Gaz Dağ. A.Ş. 26.06.2024

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 26.06.2024

Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri İnş. Tur. Eğt. San. ve Tic. A.Ş. 25.06.2024

Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tarım ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 27.06.2023

Manisa Aigai Kazısı Başkanlığı 26.06.2024

Bursa Harmancık Eko Turizm Gıda Ltd. Şti. 26.06.2024

Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.26.06.2024

Adana Pozantı Yaşam Restoran Limited Şirketi 26.06.2024

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 30.06.2024

Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 29.06.2024

Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024

İzmir Urit Urla İnş. Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024

Gümüşhane Kelkit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 27.06.2024

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 27.06.2024

Eskişehir Kentaş Kent İçi Top.Taş.San.Tic.Ltd.Şti. 27.06.2024

Eskişehir Belkent A.Ş. 27/06/2024

Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024

Bursa Yenişehir Belediyesi Personel. Hizm. Ltd.Şti. 26.06.2024

Gümüşhane Öbektaş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.06.2024

Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024

Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. 26.06.2024

Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 26.06.2024

Diyarbakır Hazro Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.06.2024

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah . Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti 26.06.2024

Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024

Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (1)

Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.06.2024

Bartın Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024

Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (2)

Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (3)

Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (4)

Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Petrol Temizlik İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024

Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş. 26.06.2024

Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi Gıda ,Taşımacılık,Akaryakıt,Temizlik ,Tarım ve Hayv. 28.06.2024

Erzurum Tekman Belediyesi Personel Limited .Şti. 27.06.2025

Konya Çeltik Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.06.2024

Tekirdağ Ebsan İnş. Ulaşım Gıda San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 02.07.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 27.06.2024

Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. 01.07.2024

Balıkesir Gömeç Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.06.2024

Mardin Ömerli Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024

Afyonkarahisar Kocaöz Birlik ve Turizm Taşımacılık Nakliyat Akaryakıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. 1.07.2024

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

Sivas Divriği Divbelsan Tur.Tic.Lmtd.Şti.28.06.2024

Denizli Çameli Belediyesi Çambel Tar.Tur.Tan.Müh.Müş.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 26.06.2024

Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşl. Turz. ve Tic. AŞ. 02.07.2024

Ürgüp Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 25/06/2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 24.07.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 28.06.2024

Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti.29.06.2024

Niğde Karakapı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.06.2024

Yalova Yabeltaş İnş. Otomotiv Ulaşım Çev. Rek. Tur. Kül. San. Tar. ve Hayv. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 26.06.2024

Burdur Akaryakıt Hiz. ve. Paz. Tic. A.Ş. 29.06.2024

Kayseri İncesu İmar Eğitim Kül.Gıd.Tem.Turizm San ve Tic.A.Ş 26.06.2024

İstanbul Kartursaş Kartal Ulaşım Turizm Sağlık ve Eğitim Hizm. San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

Arbel İnş. Hiz. Alımı Peyzaj Geri Dön. San. Tic. A.Ş.

Sakarya Pamukova Belediyesi Ltd. Şti. 27.06.2024

Balıkesir İvrindi Beltot Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.06.2024

Başvuru Detayları

İlanlara ilişkin detaylı bilgiye ve kayıt talimatlarına "https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" adresinden ulaşabilirsiniz.