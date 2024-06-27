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Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! İş arayanlara müjde geldi

Belediyeler KPSS puanına gerek duymadan personel alımına başlayacaklarını duyurdu. İlan uygulamasına ilişkin detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 23:43
Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! İş arayanlara müjde geldi

KPSS zorunluluğu yok: Belediyeler personel alımı yapmaya başladılar.

Birçok il ve şehirde KPSS puanına gerek duymadan personel alımı yapacaklarını duyuruldu. Yayınlanan personel alım bilgilerine baktığımızda temizlikçi, güvenlik görevlisi, teknisyen, sekreter, büro elemanı, şoför vb. vasıflı ve vasıfsız işçi pozisyonları için aday alımı yapılacağını görüyoruz.

Genel başvuru koşulları nelerdir?

İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımına yönelik yayınladığı son dakika basın açıklamasına bakıldığında, işe alınacak personelin aşağıdaki genel şartları taşıması gerektiği belirtiliyor:

- Türk vatandaşı olması,

- Kamu haklarından mahrum kalmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süre dolduktan sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişi bir yıl hapis cezasına çarptırılsa dahi; yukarıda belirtilen suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş veya affedilmiş, İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç varlıklarını aklama suçu veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

- Erkek adayların askerlik durumu dikkate alınarak; Askerliğe katılmakla ilgilenmeyen veya henüz askerlik çağına gelmemiş veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, askerlik çağına gelmiş ise de yedek sınıfa nakledilmiş olanlar,

- Görevlerinizi sürekli olarak yerine getirmenize engel olacak bedensel veya ruhsal rahatsızlığınızın bulunmaması,

Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı

Hangi ilde personel alımı yapılacak?

Personel alımı yapılacak illerin listesi ve bu tur için personel alım başvurularının son teslim tarihi aşağıdaki gibidir:

  Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024

  İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024

  Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024

  İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024

  İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.07.2024

  İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024

  İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)- 31.10.2024

  İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2024

  İstanbul Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 28.06.2024

  İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2024

  İzmir T.C.Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim Seminer Ve Dinlenme Tesisleri 30.06.2024

  Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.06.2024

  Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 29.06.2024

  Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 30.06.2024

  İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2024

  İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 03.07.2024

  Balıkesir Balbucks Kahve San. ve Tic. Anonim Şirketi 04.06.2024

  İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 05.07.2024

  İzmir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları 28.06.2024

  Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024

  Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024

  İstanbul Bayrampaşa İnş.Yat.Taah .Hiz.San.veTic.Ltd.Şti (BAYPAŞ) 30.06.2024

  Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024 (1)

  Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 25.06.2024

  İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024

  Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 28.06.2024

  İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024

  Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 30.06.2024

  Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

  Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024 (1)

  İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

  İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağ. Tur. Eğit. Çevre Tem. Otopark Hizm. İnş. Yayın. San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

  Ordu Orkom Kompozit San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

  Çankırı Ilgaz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

  İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 25.06.2024

  Sivas Gemerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024

  Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

  Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01

  Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 26.06.2024 17:01 (1)

  Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti. 25.06.2024

  Tekirdağ Çerkezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.07.2024

  Erzurum Pazaryolu Belediyesi Limited Şti. 25.06.2024

  Kayseri Sarıoğlan SYDV 26.06.2024

  Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024

  Yozgat Yamaçlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.06.2024

  Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Başkanlığı-28.06.2024

  İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024

  Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.06.2024

  Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşl. Tur. San. (BURULAŞ) 25.06.2024

  Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 28.06.2024

  Balıkesir Güzel Gömeç Gıda İnş. Tur. Eğ. ve Aracılık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024

  Eskişehir Han Belediyesi Personel Limited Şirketi 27.06.2024

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi 28.06.2024

  Çorum Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş. 26.06.2024

  Erzurum Kültür Turizm Eğitim Reklam Ve Sanat Ürünleri San.Tic.A.Ş. 25.06.2024

  Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. 25.06.2024

  Kocaeli Gölaş Gölcük Turizm Taah. Paz. Müşavirlik Enerji İnşaat Temizlik Ve Gaz Dağ. A.Ş. 26.06.2024

  Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 26.06.2024

  Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri İnş. Tur. Eğt. San. ve Tic. A.Ş. 25.06.2024

  Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tarım ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 27.06.2023

  Manisa Aigai Kazısı Başkanlığı 26.06.2024

  Bursa Harmancık Eko Turizm Gıda Ltd. Şti. 26.06.2024

  Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.26.06.2024

  Adana Pozantı Yaşam Restoran Limited Şirketi 26.06.2024

  Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 30.06.2024

  Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 29.06.2024

  Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024

  İzmir Urit Urla İnş. Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 27.06.2024

  Gümüşhane Kelkit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 27.06.2024

  Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 27.06.2024

  Eskişehir Kentaş Kent İçi Top.Taş.San.Tic.Ltd.Şti. 27.06.2024

  Eskişehir Belkent A.Ş. 27/06/2024

  Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024

  Bursa Yenişehir Belediyesi Personel. Hizm. Ltd.Şti. 26.06.2024

  Gümüşhane Öbektaş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.06.2024

  Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 29.06.2024

  Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. 26.06.2024

  Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 26.06.2024

  Diyarbakır Hazro Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.06.2024

  İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah . Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti 26.06.2024

  Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024

  Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (1)

  Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.06.2024

  Bartın Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024

  Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (2)

  Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (3)

  Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş 26.06.2024 (4)

  Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Petrol Temizlik İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 29.06.2024

  Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş. 26.06.2024

  Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi Gıda ,Taşımacılık,Akaryakıt,Temizlik ,Tarım ve Hayv. 28.06.2024

  Erzurum Tekman Belediyesi Personel Limited .Şti. 27.06.2025

  Konya Çeltik Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.06.2024

  Tekirdağ Ebsan İnş. Ulaşım Gıda San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

  Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.06.2024

  Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 02.07.2024

  Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 27.06.2024

  Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. 01.07.2024

  Balıkesir Gömeç Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.06.2024

  Mardin Ömerli Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 28.06.2024

  Afyonkarahisar Kocaöz Birlik ve Turizm Taşımacılık Nakliyat Akaryakıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. 1.07.2024

  Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

  Sivas Divriği Divbelsan Tur.Tic.Lmtd.Şti.28.06.2024

  Denizli Çameli Belediyesi Çambel Tar.Tur.Tan.Müh.Müş.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 26.06.2024

  Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşl. Turz. ve Tic. AŞ. 02.07.2024

  Ürgüp Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 25/06/2024

  İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 24.07.2024

  İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 28.06.2024

  Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti.29.06.2024

  Niğde Karakapı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 29.06.2024

  Yalova Yabeltaş İnş. Otomotiv Ulaşım Çev. Rek. Tur. Kül. San. Tar. ve Hayv. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

  Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 26.06.2024

  Burdur Akaryakıt Hiz. ve. Paz. Tic. A.Ş. 29.06.2024

  Kayseri İncesu İmar Eğitim Kül.Gıd.Tem.Turizm San ve Tic.A.Ş 26.06.2024

  İstanbul Kartursaş Kartal Ulaşım Turizm Sağlık ve Eğitim Hizm. San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

  Arbel İnş. Hiz. Alımı Peyzaj Geri Dön. San. Tic. A.Ş.

  Sakarya Pamukova Belediyesi Ltd. Şti. 27.06.2024

  Balıkesir İvrindi Beltot Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.06.2024

Başvuru Detayları

İlanlara ilişkin detaylı bilgiye ve kayıt talimatlarına "https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" adresinden ulaşabilirsiniz.

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