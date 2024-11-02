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Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Küçükçekmece'de belgesiz ambulans hizmeti veren sürücüye 23 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:25
Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da Tespit: Belgesiz Ambulans Hizmeti

Küçükçekmece'de, belgesiz ambulans olarak hizmet veren bir kamyonet sürücüsüne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 bin 709 lira para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün aracı geçici olarak trafikten men edildi.

Kazanın Sebebi ve Denetleme Çalışmaları

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve haber bültenlerinde yayımlanan, "Bir ambulans, yol vermeyen otomobil nedeniyle sokaktan geri manevra yaparak çıkmak zorunda kaldı" başlıklı görüntü üzerine harekete geçti.

Bu inceleme sonucunda, Küçükçekmece'de yol isteyen ambulans logolu, çakar ve siren tertibatı bulunan aracın tescil cinsinin aslında kamyonet olduğu belirlendi. Bu araç, belgesiz bir şekilde ambulans hizmeti vermekteydi.

Sürücü Hakkında Kanuni İşlemler

Yapılan açıklamada, sürücü A.A'nın denetimler sırasında yakalandığı belirtilirken, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden ceza uygulandığı kaydedildi. Ceza maddeleri arasında motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanma, çakar siren tertibatı bulundurma, izin almaksızın reklam ve logo bulundurma gibi ihlaller yer aldı.

Ayrıca, sürücünün 15 gün süreyle araçla trafiğe çıkması yasaklandı. Bu olay, belgesiz hizmet veren araçların ciddi güvenlik sorunları yaratabileceğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Küçükçekmece'de belgesiz olarak ambulans hizmeti veren kamyonet sürücüsüne 23 bin 709 lira para...

Küçükçekmece'de belgesiz olarak ambulans hizmeti veren kamyonet sürücüsüne 23 bin 709 lira para cezası kesilirken araç da geçici olarak trafikten men edildi.

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