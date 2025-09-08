Belgin Uygur Balıkesir'de 'Boş Sıralar' Etkinliğinde: Katil İsrail 7 Ekim'den Bu Yana 19 Bin Çocuğu Katletti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir'deki 'Boş Sıralar' etkinliğinde Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğun öldüğünü söyledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:26
Belgin Uygur Balıkesir'de 'Boş Sıralar' Etkinliğinde: Katil İsrail 7 Ekim'den Bu Yana 19 Bin Çocuğu Katletti

Belgin Uygur Balıkesir'de 'Boş Sıralar' Etkinliğinde

Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için bir aradayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin il başkanlığınca Sahil Tozan Kültür Merkezi önünde düzenlenen 'Boş Sıralar' etkinliğinde, Gazze'de savaş nedeniyle okula başlayamayan çocukların anısına konuştu.

Uygur etkinlikte, Gazze'de yaşanan yıkımı ve çocukların eğitim hakkının nasıl engellendiğini vurguladı. Konuşmasında, çocukların eğitim araçlarının ve hayallerinin yarım kaldığını belirtti.

'Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu.'

'Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail, çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı.'

Uygur, Gazze'de yüzlerce okulun yerle bir edildiğini, sınıfların enkaza döndüğünü ve kütüphanelerin kül olduğunu söyledi. Teneffüs zilinin yerini bombaların sesinin aldığını dile getirerek, eğitimin en temel insan hakkı olduğunu ve Gazze'de bu hakkın 'barbarca' yok edildiğini kaydetti.

AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye'nin 81 ilinde meydanlarda olduklarını ve 'boş sıraların' başında Gazze'deki acıyı dünyaya duyurduklarını ifade etti.

Uygur, uluslararası toplumun vicdanının sesine kulak vermesi ve harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Programa AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı. Etkinlik, anı defterinin imzalanması ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

