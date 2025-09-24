Belgin Uygur: Kırşehir'de 'Terörsüz Türkiye' ve Yerli Savunma Sanayisi Vurgusu

Kırşehir - "Bir Sofrada Ahiler" programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir'de düzenlenen "Bir Sofrada Ahiler" programında yaptığı konuşmada, ülkenin güvenlik kazanımlarını yerli ve milli üretime bağladı. Uygur, Türkiye'nin terörle mücadelesinde savunma sanayisinin gelişiminin önemine dikkat çekti.

"Bugün terörsüz Türkiye'den bahsedebiliyorsak işte o dönemlerde yüzde 17'lerde olan yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 80'lere ulaşmasıyla..." dedi ve bu ilerlemenin ülkenin güçlenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Programa katılmak üzere Kırşehir'e gelen Uygur, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerle bir araya gelerek kentteki çalışmaları inceledi.

Uygur, daha sonra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen yöresel yemek yarışmasında öğrencilerle buluşup el emeği ürünleri inceledi.

Ahilik geleneği ve kadınların rolü

Kent merkezindeki programda 38. Ahilik Haftası vesilesiyle konuşan Uygur, Selçuklu'dan günümüze uzanan Ahilik geleneğini hatırlattı. Ahi Evran'ın bıraktığı yol haritasıyla toplumun her kesiminin muhabbetle kucaklandığını aktaran Uygur, Anadolu kadınlarının emeği ve fedakârlığıyla çarşının, ailenin ve toplumun ayakta kaldığını belirtti.

Uygur, ahlakın, adaletin ve dayanışmanın olduğu yerde huzurun yeşerdiğini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun yalnızca projeler değil aynı zamanda istikrar ve huzurun yüzyılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin azmiyle zincirlerin kırıldığına işaret eden Uygur, ülkenin eserler ve haklar açısından katettiği mesafeye dikkat çekti. Uygur, Türkiye'nin uluslararası alanda mazlumların duasını alan, lider bir ülke olma hedefiyle ilerlediğini ifade etti.

Bundan sonraki süreç

Uygur, terör ve vesayetlere karşı AK Parti'nin yürüttüğü mücadelenin altını çizdi ve şöyle konuştu: "Bugün terörsüz Türkiye'den bahsedebiliyorsak işte o dönemlerde yüzde 17'lerde olan yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 80'lere ulaşmasıyla bugün bunları konuşabiliyoruz. TEKNOFEST gençliğinin güçlü çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde yerli ve milli savunma sanayimizle yerli milli teknoloji hamlelerimizle artık güçlü bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle sizlerden aldığımız vizyonla istişare kültürümüzden aldığımız ilhamla bundan sonraki süreçte emin adımlarla yol yürümeye devam edeceğiz."

Uygur, güçlü ve büyük Türkiye hedefine dikkat çekerek "Türkiye Yüzyılı" destanını hep birlikte inşa edeceklerini ve milletin her ferdine hizmeti sürdüreceklerini söyledi.

Program, partililer ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (ortada), "Bir Sofrada Ahiler" programına katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Uygur, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan (sol 4) ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağ 6) ve partililer ile bir araya geldi.