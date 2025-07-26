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Beltur AŞ'de İşten Çıkarılan Çalışanlar Oturma Eylemi Düzenledi

Beltur AŞ'de işten çıkarılan 3 işçi, Mecidiyeköy Meydanı'nda haklarını talep etmek için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:45
Beltur AŞ'de İşten Çıkarılan Çalışanlar Oturma Eylemi Düzenledi

Beltur AŞ'de İşten Çıkarılan İşçilerden Oturma Eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan 3 işçi, Mecidiyeköy Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirdi. 17 Haziran'da işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, haklarını talep ediyor.

Eylemci işçilere DİSK'e bağlı bazı sendika üyeleri de destek vererek, dayanışma gösterdi. Eylem sırasında "Hukuksuz işten atıldık", "Hakkımızı istedik, işten atıldık" ve "İşimizi geri istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdılar.

Buna karşılık, polis ekipleri işçilerin işletmede basın açıklaması yapmasını engelledi. İşçiler, polisin önerdiği başka bir yerde açıklama yapmayı reddederek, hukuksuz şekilde işten çıkarıldıklarını ve mağdur olduklarını vurguladılar. İşlerini geri istediklerini belirten grup, yaklaşık 6 saat boyunca oturma eyleminde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan 3 işçi oturma eylemi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan 3 işçi oturma eylemi yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan 3 işçi oturma eylemi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan 3 işçi oturma eylemi yaptı.

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