Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı

Ketta'da düzenlenen mitingin hemen ardından meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:01
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bir mitingin yakınında meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Polis yetkilileri, patlamanın eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini açıkladı.

Dawn gazetesine konuşan Ketta Hastanesi Sözcüsü Dr. Waseem Baig, patlama nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Görüntüler ve Resmi Durum

Yerel televizyon kanalı Samaa News'in görüntülerinde, yaralıların polis araçları ve özel araçlarla hastanelere taşındığı görüldü.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mitingi Düzenleyen Grup

Söz konusu miting, eyaletin eski başbakanlarından Sardar Akhtar Mengal liderliğindeki Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenmişti.

