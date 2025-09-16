Belucistan'da Operasyon Patlaması: 5 Asker Öldü, 5 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Belucistan'da güvenlik operasyonunda patlama: 5 asker hayatını kaybetti

Geo News'in haberine göre, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Kech bölgesinde yürütülen güvenlik operasyonu sırasında bir el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker yaşamını yitirdi.

Daha sonra bölgede çıkan çatışmada, Hindistan destekli olduğu ifade edilen "Fitna al Hindustan" örgütüyle bağlantılı 5 militan öldürüldü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin ülkedeki terörizmi ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını oradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ise Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor.