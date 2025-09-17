Ben & Jerry's Kurucusu Jerry Greenfield: 'Susturuldu' Gerekçesiyle İstifa Etti

Jerry Greenfield, Gazze'ye verdiği destek ve insan hakları odaklı duruşuyla bilinen Ben & Jerry's şirketindeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Greenfield ayrılma gerekçesini, ana firma tarafından susturulduğu iddiasına dayandırdı.

İstifa ve Açıklama

Şirketin diğer kurucusu Ben Cohen, Greenfield'ın 47 yıllık görevinden istifa ettiğini ve açıklamasını ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Greenfield, 25 yıl önce Ben & Jerry's'in Unilever tarafından satın alınırken kendileriyle yapılan anlaşmanın insan hakları konusundaki liberal aktivist duruşlarının kesintisiz süreceği yönünde olduğunu hatırlattı ve bugün bu durumun artık geçerli olmadığını vurguladı.

Aktivizm, Anlaşmazlık ve Hukuki Süreç

Gazze'deki soykırıma karşı çıkması ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerine dondurma satmayı reddetmesiyle uluslararası kamuoyunun gündemine gelen Greenfield, "Biz en başından beri değerlerimizin ve adalet arayışımızın şirketin kendisinden daha önemli olduğuna inandık. Şirket inandığımız şeyleri savunamıyorsa, o zaman bir şirkete sahip olmanın ne anlamı var." ifadelerini kullandı.

Greenfield, daha önce insan hakları konusundaki aktivist tutumunu engellemeye çalıştığı iddiasıyla ana firma Unilever'e dava açmıştı. Ben & Jerry's, Kasım 2024'te Unilever'e karşı, Filistinlilere desteğini açıklama girişimlerinin engellendiği ve yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit edildiği iddialarıyla dava açtığını bildirmişti.

Şirketin 2021'de Batı Şeria'da ürün satışını durdurma kararı, Unilever ile gerilime yol açmış; 2022'de ise Ben & Jerry's'in İsrail'deki işinin izinsiz lisans sahibine satılarak satışların devam etmesine izin verdiği iddiası tartışmalara neden olmuştu. Müzakereler sonucunda taraflar arasında bir anlaşma sağlanmış ve Unilever, markanın sosyal misyonu ve bütünlüğüne saygı göstereceğini kabul etmişti.

Gelecek Planı

Greenfield açıklamasında, Ben & Jerry's çatısı altında insan hakları aktivizmini sürdüremeyeceği için görevinden ayrıldığını, ancak bu mücadeleyi artık bağımsız şekilde devam ettireceğini belirtti. Öte yandan Unilever, Mart ayında yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı tasarruf planı kapsamında dondurma işini ve Ben & Jerry's'i de içerecek şekilde 2025'in sonuna kadar ayırmayı planladığını duyurmuştu.