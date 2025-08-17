DOLAR
40,87 0,08%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.386,56 -0,08%
BITCOIN
4.815.433,25 -0,11%

Bennett: Netanyahu Hükümeti Dünyayı İsrail'e Karşı Tavır Almaya İtti

Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetini yedek askerleri yıpratmak ve uluslararası tepkileri artırmakla suçlayarak hükümet değişikliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 20:16
Bennett: Netanyahu Hükümeti Dünyayı İsrail'e Karşı Tavır Almaya İtti

Bennett: Netanyahu Hükümeti Dünyayı İsrail'e Karşı Tavır Almaya İtti

Eski Başbakan Bennett'ten sert eleştiriler: Hükümetin politikaları orduyu ve ülkenin itibarını zayıflatıyor

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Binyamin Netanyahu yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin hem Gazze'deki esirlerin geri getirilmesinde hem de Hamas'ı yenilgiyegöndermede başarısız olduğunu söyledi.

Bennett, hükümetin izlediği politikaların ordu bünyesindeki yedek asker gücünü yıprattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu hükümeti, dünyayı İsrail'e karşı tavır almaya itti. Hükümet, siyaseti vatandaşlarının hayatından daha önemli görüyor ve iç savaşı körüklemeye devam ediyor. Bu hükümeti değiştirmekten başka çare yok."

İsrail iç siyasetinde muhalefet ve esir aileleri, Netanyahu hükümetini esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçluyor; iddia, koalisyonun dağılmaması ve iktidarda kalma motivasyonunun ön planda olduğu yönünde.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insani durumun zirveye çıktığı değerlendirmeleri artarken, uluslararası baskı da güçleniyor.

Bu bağlamda, BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı. İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar