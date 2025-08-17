Bennett: Netanyahu Hükümeti Dünyayı İsrail'e Karşı Tavır Almaya İtti

Eski Başbakan Bennett'ten sert eleştiriler: Hükümetin politikaları orduyu ve ülkenin itibarını zayıflatıyor

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Binyamin Netanyahu yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin hem Gazze'deki esirlerin geri getirilmesinde hem de Hamas'ı yenilgiyegöndermede başarısız olduğunu söyledi.

Bennett, hükümetin izlediği politikaların ordu bünyesindeki yedek asker gücünü yıprattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu hükümeti, dünyayı İsrail'e karşı tavır almaya itti. Hükümet, siyaseti vatandaşlarının hayatından daha önemli görüyor ve iç savaşı körüklemeye devam ediyor. Bu hükümeti değiştirmekten başka çare yok."

İsrail iç siyasetinde muhalefet ve esir aileleri, Netanyahu hükümetini esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçluyor; iddia, koalisyonun dağılmaması ve iktidarda kalma motivasyonunun ön planda olduğu yönünde.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insani durumun zirveye çıktığı değerlendirmeleri artarken, uluslararası baskı da güçleniyor.

Bu bağlamda, BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı. İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.